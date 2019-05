Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live 26 maggio (38^ giornata)

Ci attende oggi, 26 maggio, una domenica di grande calcio. I risultati di Serie A da scoprire nella trentottesima giornata ci daranno tutti i verdetti dell’edizione 2018-2019 del massimo campionato che è giunto ormai alla sua ultima fatica. Ieri sono già stati giocati due anticipi di questo turno, scelti fra le partite che non avevano più nulla da dire, oggi si giocheranno le altre otto partite della 38^ giornata di Serie A. Si comincia alle ore 15.00 con Torino Lazio, alle ore 18.00 sarà la volta di Sampdoria Juventus e infine alle ore 20.30 ecco Atalanta Sassuolo, Cagliari Udinese, Fiorentina Genoa, Inter Empoli, Roma Parma e Spal Milan, cioè i sei incontri che determineranno i verdetti ancora da stabilire. Adesso allora andiamo ad analizzare alcuni spunti sui risultati Serie A e sulla classifica relativi alle partite di oggi, domenica 26 maggio 2019.

RISULTATI SERIE A: I CAMPIONI D’ITALIA

Paradossalmente, non ci sarà la Juventus in primo piano nei risultati di Serie A di questa ultima giornata, perché i bianconeri hanno vinto il campionato con enorme anticipo. La classifica dunque ha emesso già a Pasqua il suo verdetto più importante e l’enorme anticipo con cui è arrivato lo scudetto non ha fatto molto bene alla Vecchia Signora, perché da allora i bianconeri hanno giocato altre quattro partite nelle quali hanno raccolto appena tre pareggi e una sconfitta. Vero che gli avversari si chiamavano Inter, Torino, Roma e Atalanta, tuttavia una simile striscia negativa fa notizia per la Juventus degli otto scudetti consecutivi. Ecco dunque una possibile motivazione in più per tornare alla vittoria a Marassi, anche per onorare al meglio gli addii di gente come Andrea Barzagli e l’allenatore Massimiliano Allegri. Dall’altra parte la Sampdoria dovrebbe festeggiare un quasi certo titolo di capocannoniere per Fabio Quagliarella, riuscirci con una vittoria sulla Juventus naturalmente sarebbe la ciliegina sulla torta.

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

Ore 15.00

Torino Lazio

Ore 18.00

Sampdoria Juventus

Ore 20.30

Atalanta Sassuolo

Cagliari Udinese

Fiorentina Genoa

Inter Empoli

Roma Parma

Spal Milan

CLASSIFICA

Juventus 90

Napoli* 79

Atalanta, Inter 66

Milan 65

Roma 63

Torino 60

Lazio 59

Sampdoria 50

Bologna* 44

Sassuolo 43

Spal 42

Cagliari, Parma 41

Fiorentina, Udinese 40

Empoli 38

Genoa 37

Frosinone* 25

Chievo* (-3) 17

* Una partita in più



