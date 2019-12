ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: allerta meteo in Liguria (21 dicembre)

Giacomo Giampedrone, assessore della Protezione civile, ha annunciato una perturbazione molto aggressiva. L’allerta arancione è stata lanciata si molte regioni d’Italia. E’ in arrivo il mal tempo dalla Francia e già in mattinata in Liguria è scattato il codice rosso. Si sono verificati allagamenti e frane a partire dalle ore 8. E’ stato dichiarato lo stato di emergenza. Per precauzione l’autostrada A6 Torino-Savona, tra i caselli di Savona e di Altare, è stata chiusa dallo 8. Con il codice rosso il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole, dei negozi e dei centri commerciali. Anche il comune di Levante ha lanciato l’allerta per il maltempo a partire dalle ore 12. I lavori del nuovo viadotto sul Polcevera è stato interrotto a causa della chiusura dei cantieri per motivi di sicurezza. Sono stati sospesi ogni evento sportivo. Anche le attività marittime nel porto di Genova e Savona sono stati congelate fino al nuovo ordine. Si sono fermati gli scioperi proclamati da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a Genova e a Savona.

Ultime notizie, 14 mafiosi arrestati

Le indagini che hanno consentito l’arresto di 13 esponenti mafiosi ed uno agli arresti domiciliari è sorta nel 2018 quando la polizia ha seguito le tracce di un gruppo di ex pentiti messinesi che si erano insediati in città. Gli ex collaboratori di giustizia hanno dato incarico ad un nuovo personaggio di spicco di Cosa nostra con lo scopo di comandare nuovamente su tutto il territorio messinese. Le intercettazioni predisposte dagli inquirenti hanno permesso l’identificazione di 2 bande criminali. Una dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e l’altra di tipo mafioso. Un gruppo della cosca mafiosa aveva interessi anche nel mondo criminale di traffico di droga. Il clan mafioso si incontrava nei ristoranti del centro di proprietà di ex collaboratori di giustizia. Alcuni indagati si erano specializzati in estorsioni. L’inchiesta ha accertato che le organizzazioni criminali si servivano per portare a termine il loro intento criminale di grossi stock di armi.

Ultime notizie, Guardia di finanza, 8 provvedimenti di custodia cautelare

La guardia di finanza ho dato esecuzione a otto provvedimenti giurisdizionali di custodia cautelare, su istanza della Direzione distrettuale antimafia torinese. Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni mobili ed immobili appartenenti alla ‘ndrangheta sul territorio nazionale. Dura la reazione di Giorgia Meloni. La leader del partito di Fratelli d’Italia si augura che Rosso, assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte e parlamentare di Forza Italia, possa in breve tempo dimostrare la propria innocenza, facendo cadere l’accusa di voto di scambio politico/mafioso. Fino a quando il processo non terminerà, Rosso è ufficialmente fuori dal partito. La Meloni ha precisato che il suo partito ha sempre combattuto contro la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta ed ogni forma di illecito. Oltre allo scambio di voti politico/mafioso Rosso dovrà rispondere anche di gravi reati fiscali.

Ultime notizie, Roma a valanga sulla Fiorentina, oggi vigilia della Supercoppa

La Roma ha travolto ieri sera la Fiorentina all’Artemio Franchi, in una gara terminata col risultato finale di 4-1. Le reti dei giallorossi sono state siglate da Dzeko, Kolarov, Zaniolo e Pellegrini, mentre dall’altra parte il gol del momentaneo pareggio l’aveva siglato Badelj. Oggi è già giorno di vigilia per la Supercoppa Italiana che vedrà di fronte domani a Riyad la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi. Non si ferma ovviamente la Serie A anche se perde due delle sue più brillanti protagoniste. Oggi si parte alle 15.00 con Udinese Cagliari, per poi andare avanti con Inter Genoa alle 18.00 e Torino Spal alle 20.45.



