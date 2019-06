Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora. All’Italia le Olimpiadi Invernali 2026 (25 giugno)

Milano-Cortina, trionfa la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. L’Italia l’ha spuntata e porterà, a vent’anni dall’edizione torinese, i Giochi Olimpici invernali in Lombardia e in veneto. Battuta la candidatura svedese di Stoccolma, grande soddisfazione espressa per l’opportunità ricevuta dal presidente del CONI Malagò, dal presidente della Regione Veneto Zaia, dal Sindaco di Milano Sala e anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di un’occasione per dimostrare l’eccellenza dell’ospitalità italiana.

Ultime notizie, procedura a Italia: Bruxelles allenta?

Il lavoro diplomatico del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe stare producendo i suoi frutti riguardo alla possibilità di scongiurare il rischio di una procedura d’infrazione da parte di Bruxelles per l’eccesso di debito pubblico in Italia. Le ultime discrezioni parlano di un’Unione Europea, dopo le ultime rassicurazioni del Governo conti alla mano, più portata all’ascolto e in ogni caso pronta a concedere più tempo all’Italia prima di partire con le eventuali sanzioni ed applicare le dovute correzioni.

Ultime notizie, Lega-5 Stelle: sfida su tasse e reddito

Nel Governo gialloverde prosegue il braccio di ferro sui prossimi provvedimenti da adottare. Il Movimento 5 Stelle spinge per il potenziameno del reddito di cittadinanza e l’applicazione del salario minimo garantito, mentre per la Lega la priorità si chiama flat tax, per la quale il Carroccio sottolinea come siano già state studiate le coperture necessarie. E se nelle opposizioni il PD definisce un azzardo le misure economiche del Governo, Forza Italia sottolinea come, se le coperture fossero garantite, potrebbe votare la flat tax voluta dalla Lega.

Ultime notizie, Maturità: adesso l’orale è come un quiz

Tre buste a disposizione per cercare di avere ‘fortuna’ con le materie preferite. E’ stata questa la grande novità dell’esame di Maturità 2019, con la terza prova scritta, l’ormai canonico ‘quiz’ istituito nella sua prima versione esattamente vent’anni fa, che cambia però pelle e viene soprattutto proposto in tre versioni diverse, delle quali solo una può essere scelta dagli studenti a scatola chiusa.

Ultime notizie, super caldo: occhio ad anziani e bambini

Sta per arrivare quella che può essere considerata come la prima vera ondata di caldo di questa estate 2019: l’anticiclone africano farà capolino per la seconda volta a partire da oggi per poi estendersi fino al picco previsto per venerdì. Ma non ci sarà nulla a che vedere con l’ondata di pochi giorni fa, stavolta si raggiungeranno temperature record, oltre 40 gradi di temperatura massima in gran parte d’Italia. Anziani e bambini come sempre le categorie a rischio che devono evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.

Ultime notizie, Il Giornale: 45 anni controcorrente

Compie 45 anni Il Giornale, il quotidiano fondato da Indro Montanelli che nel corso della sua storia ha ospitato sulle sue colonne le più prestigiose firme del giornalismo italiano. Il direttore Sallusti ha sottolineato il ruolo sempre controcorrente del quotidiano milanese ed ha anticipato che l’edizione del 25 giugno de Il Giornale sarà celebrativa proprio per ricordare la ricorrenza dei 45 anni in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA