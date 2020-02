Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Coronavirus, aumentano i decessi (11 febbraio)

Il numero dei decessi per il conoravirus è salito a 910 in Cina. I casi delle persone contagiate hanno superato i 40 mila. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il numero delle infezioni registrate al giorno in Cina si è stabilizzato, ma non esclude un probabile peggioramento nei prossimi mesi. Per contrastare la diffusione dell’epidemia è stata organizzata una missione di esperti internazionali in Cina, come riferito da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. Per Ghebreyesus il contenimento deve essere un obiettivo principale ed ha invitato tutti i Paesi a creare una strategia difensiva per un plausibile arrivo del nuovo virus. Fuori dalla Cina ci sono stati più di 350 infezioni, ripartiti in quasi 40 tra Paesi e regioni. Il governo britannico ha definito il problema del coronavirus “grave e imminente”. Matt Hancok, ministro della sanità britannico, ha dichiarato alla stampa che adotterà tutte le misure di contenimento contro il coronavirus per garantire a tutto il popolo protezione e serenità. Intanto le autorità sanitarie inglesi hanno fatto sapere che il numero delle persone infette è salito a 4. Dopo la chiusura dei voli tra l’Italia e la Cina, il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang spera che l’Italia possa valutare la situazione dell’epidemia con la massima obiettività, evitando di adottare misure “eccessive”.

ULTIME NOTIZIE, 60 NUOVI CASI SULLA NAVE DIAMOND PRINCESS

Sulla nave Diamond Princess, ormeggiata presso la baia di Yokoama, sono stati registrati 60 nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus, come riferito dalla tv commerciale Tbs. Tutti i passeggeri, 3700, compresi i membri dell’equipaggio, sono stati messi in quarantena fino al 19 febbraio. In seguito alla veloce diffusione del coronavirus sulla nave, i test, inizialmente riservati alle sole persone contagiate, sono stati estesi anche alle persone vulnerabili.

ULTIME NOTIZIE, SIRIA: FUOCO APERTO CONTRO LE FORZE ARMATE TURCHE

Il regime siriano ha aperto il fuoco contro le forze armate turche. Si contano almeno 5 militari turchi morti e altri cinque feriti in modo grave, come riferito dal mistero della Difesa di Ankara. I soldati turchi hanno risposto al fuoco. Il governo turco ha aggiunto che la situazione è costantemente monitorata e che tutte le precauzioni sono state adottate. Tra la Siria e la Turchia i rapporti si sono inclinati. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha inviato nella provincia siriana di Idlib forze militari per irrobustire i “punti di osservazione” pattuiti tra Mosca e Teheran.

ULTIME NOTIZIE, UCCISO IL RICERCATO NOBREGA

Adriano Magalhaes da Nobrega, di 34 anni, ricercato dalla polizia da agosto del 2019 per estorsione ed omicidi è stato ucciso durante un conflitto a fuoco. Il militare si era in un primo momento rifugiato in un appartamento e poi nell’abitazione di un deputato del Psl. Il parlamentare, durante una perquisizione, è stato arrestato per detenzione illegale di armi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA