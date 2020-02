Ultime Notizie/ Oggi ultim’ora Coronavirus: Tenerife, italiano positivo (25 febbraio)

Un medico italiano in vacanza alle Canarie è risultato positivo ai test del coronavirus. E’ una delle ultime notizie che giunge dai test effettuati nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Il turista ha accusato un malore e ha deciso di raggiungere un ospedale nel sud di Tenerife, dove attualmente è in isolamento. La conferma è arrivata dal presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, che sul proprio profilo Twitter ufficiale ha garantito l’attivazione dei protocolli previsti. Nelle prossime ore l’uomo sarà sottoposto a nuove analisi effettuate dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto sanitario Carlos III di Madrid. Intanto in Italia, la Commissione Sanitaria nazionale ha fatto sapere che nel nostro paese sono stati registrati oltre 200 casi di persone contagiate da coronavirus. Salgono a sette le morti legate a Covid 19 nel nostro Paese. La settima vittima è un uomo di 80 anni, degente presso l’ospedale Sacco di Milano.

Proseguono i test per le persone che hanno avuto contatti con gli infettati. Il commissario straordinario ha messo a disposizione caserme, alberghi in caso di necessità. Intanto il governo ha emanato un decreto legge per frenare l’epidemia. Un secondo decreto verrà varato a giorni per contenere le perdite economiche nei paesi colpiti dal virus. Per precauzione al nord sono state chiuse scuole, università, teatri, cinema, centri sportivi, bar, ristoranti. Restano esclusi i supermercati, i negozi alimentari e le attività di trasporto connesse al rifornimento di prodotti alimentari. In Lombardia e nel Veneto sono stati imposti i divieti di allontanamento e di ingresso nelle zone colpite dal coronavirus. Tali aree sono presiediate dalle forze dell’ordine, con sanzioni penali in caso di violazione delle ordinanze restrittive. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un provvedimento, di comune accordo con Roberto Speranza, ministro della salute, valevole per tutta la Lombardia. Il provvedimento amministrativo è stato trasmesso a tutti i prefetti delle province lombarde. Nell’ordinanza sono state sospese qualsiasi tipo di manifestazioni, di riunioni di qualsiasi natura, in luogo privato e pubblico, di carattere sportivo, religioso, ricreativo. Sono stati interrotti i corsi per l’esercizio delle professioni sanitarie, scolastiche e di formazione superiore. Inibite le aperture dei musei ed altri istituti di cultura.

Sono saliti a venticinque i casi di contagio di coronavirus. Per precauzione è stato sospeso il carnevale di Venezia ed ogni manifestazione sportiva. Lo ha comunicato il governatore del veneto, Luca Zaia. A Vo’ Euganeo si registrano diciannove contagi. Il governatore ha precisato che 8 cinesi sono risultati negativi al test del cononavirus. I credenti, in sostituzione dei precetti festivi e del mercoledì delle Ceneri, sono stati invitati a “un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche aiutandosi con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione”.

Un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato bloccato dalle forze dell’ordine per ricettazione, porto illegale di arma, resistenza al pubblico ufficiale, uso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in carcere.

Domani l’indagato verrà sentito dal magistrato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il marocchino, già conosciuto in passato per reati minori, era stato fermato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna per il sospetto di possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe reagito estraendo una pistola, una calibro 22. Dagli accertamenti eseguiti, l’arma risulta rubata. Si sospetta che il marocchino sia responsabile di un’aggressione avvenuta il 24 gennaio scorso nei confronti di un suo connazionale. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti.



