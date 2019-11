ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora Isis: Trump, pericolo impeachment (7 novembre)

Nella seconda deposizione di fronte alla Commissione intelligence Gordon Sondland, uno dei più importanti sovvenzionatori della campagna elettorale del Magnate dell’industria, tycoon, ribadisce l’interruzione dei quattrocento milioni di dollari per gli ausili delle forze armate a Keiv. Sondland ha rinnegato la sua precedente dichiarazione, raccontando un nuovo avvenimento che si riallaccia al 1 settembre. Durante una visita a Varsavia con Mike Pence, Zelensky manifestò le sue inquietudini sulla cessazione dei sostegni economici americani. Una contromarcia interna pericolosa che sminuisce la difesa degli avvocati di Trump e dei repubblicani. La Casa Bianca contesta fermamente le trascrizioni divulgate sostenendo la completa estraneità dei fatti del Presidente. Nel frattempo Mike Mulvaney è stato convocato per venerdì al Congresso per il caso di impeachment, il primo caso che rientra nella storia americana. Non è tuttavia lampante se Mike Mulvaney intenda deporre. Per sminuire gli attacchi avversari, Trump avrebbe ordinato ad alcuni dirigenti della Casa Bianca, convocati per oggi dal Congresso, di non presenziare in quanto l’ inchiesta è illegale.

Ultime notizie, 54 persone dal Niger all’Italia

Un gruppo di 54 persone provenienti da Eritrea, Etiopia, Sudan e Somalia è stato costretto a trasferirsi dal Niger in Italia. La maggior parte delle persone erano detenute in carcere. Le condizioni fisiche degli evacuati sono critiche, come riferito da Vincent Cochetel, rappresentante particolare dell’Unhcr. L’operazione di trasferimento emigrati è stato in parte finanziato dalla Commissione europea. Con l’aumento delle violenze in Libia, le operazioni di trasferimento profughi verso gli altri Stati si sono intensificate. I profughi sono stati sottoposti a screening sanitario prima di iniziare la procedura di identificazione. In seguito le 54 persone sono state trasferite in differenti centri di accoglienza.

Ultime notizie, il vertice di Governo sull’Ilva

E’ stato ultimato il vertice tra il governo e ArcelorMittal. Salvini, consultato al Senato, si è reso favorevole alla prosecuzione dell’attività del colosso industriale siderurgico. Il sindacato si è diviso in due sulla questione Ilva, in attesa della decisione governativa. La Fim-Cisl ha indetto uno sciopero immediato di 24 ore. La Fiom, la Uilm e Ubs prediligono interrompere ogni azione strategica. Gli avvocati, in nome e per conto di ArcelorMittal, hanno chiesto al Tribunale di Milano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto.

Ultime notizie, la Chiesa paga l’Imu

Il presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, monsignor Nunzio Galantino, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che obbliga gli enti ecclesiastici a pagare l’IMU sugli immobili ad uso commerciale, precisa che la Santa Sede ha sempre provveduto a pagare tutte le imposte municipali. Dalle imposte tributarie comunali, specifica Galantino, sono esentati tutti gli enti laici con finalità pedagogiche e solidali. Per monsignor Galantino costringere la Chiesa al pagamento di tutti i beni immobili, compresi quelli ad uso commerciale adibiti a soggiorno a scopo di culto, significherebbe eliminare la presenza degli oratori e di altri punti di accoglimento religiosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA