Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Milano, evasione Beccaria: 2 ripresi, incendio domato

Milano, ultime notizie evasione carcere minorile Beccaria

Due dei sette minori evasi nella giornata di Natale dal carcere minorile Ist. Beccaria di Milano sono stati ripresi quasi subito: le ultime notizie dell’evasione shock vedono poi domato per fortuna l’incendio appiccato da altri detenuti per protesta, con però almeno 4 agenti di Polizia Penitenziaria ricoverati per intossicazione da fumo. I fuggiaschi – tutti tra i 17 e i 18 anni – erano riusciti ad evadere approfittando dei lavori in corso, «che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta», fa sapere Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Crioconservazione, boom richieste dopo Covid/ Già 500 morti congelati a -196°C

Si cercano gli altri 5 evasi attorno alle ore 16.30 ieri a Milano: secondo il segretario generale del sindacato Sappe, Donato Capece, sono stati diversi gli agenti e i detenuti in prenda a convulsioni e vomito per aver respirato il fumo dei materassi incendiati. La calma ora è rientrata all’istituto Cesare Beccaria ma è la Procura di Milano assieme a quella dei Minori ad indagare ora su come sia stata possibile un’evasione del genere durante il giorno di Milano. «Adesso è prioritario catturare gli evasi – afferma ancora Capece del Sappe – ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del Beccaria».

Software israeliano Toka permette modifica immagini sorveglianza/ Quali rischi?

Ultime notizie Natale: Papa Francesco e il volto dei bambini della pace

Durante le celebrazioni del Santo Natale, Papa Francesco ricorda come nel volto del bambino di Betlemme si rispecchiano i tanti bambini che nel mondo vogliono la pace da queste guerre insensate. Nella sua benedizione ha quindi chiesto al Signore di illuminare coloro che possono far cessare questa guerra rendendo l’uomo capace di gesti di solidarietà. La preghiera si è conclusa ieri con la tradizionale preghiera urbi et orbi da Piazza San Pietro: oggi appuntamento alle ore 12 con l’Angelus di Santo Stefano, sempre in Vaticano.

Scoperte 168 nuove linee di Nazca/ Perù, geoglifi datati tra 100 a.C. e 300 d.C.

Ultime notizie guerra Ucraina: le bombe non si fermano nemmeno a Natale

Le ultime notizie che arrivano dalla guerra purtroppo non sono affatto positive: mentre il Santo Padre prega per la pace, in Ucraina le armi non cessano nemmeno a Natale con gli allarmi aerei che si sono succeduti per tutta la giornata sia a Kiev che in altre regioni del Paese. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime dei bombardamenti di Kerson arrivato a 16 vittime. Timide aperture da parte di Putin che si dice pronto a negoziare evidenziando come siano gli altri a non esserlo mentre il Presidente ucraino Zelensky lo invita a tornare alla realtà. La chiesa ortodossa divisa sul conflitto.

Cordoglio del mondo politico per la scomparsa di Franco Frattini

L’intero mondo politico ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, 65 anni, morto sabato dopo una lunga malattia. Attualmente Presidente del Consiglio di Stato, era stato Ministro degli Esteri nei Governi Berlusconi e Dini. Il Presidente della Repubblica Mattarella dichiara che l’Italia perde un protagonista di alto profilo, sempre al servizio delle istituzioni. Al cordoglio si aggiungono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che ricorda di aver perso un amico.

Primo discorso da sovrano per Carlo III: ultime notizie UK

Primo discorso da sovrano per Carlo III dal castello di Windsor, con un omaggio alla regina Elisabetta, novità tecnologiche e tradizioni tipiche del Regno. Ha quindi chiesto ai sudditi la giusta solidarietà per combattere la crisi finanziaria che affligge il Paese, elogiando William e Kate senza alcun riferimento, invece, a Harry e Megan, unici della famiglia a non essere invitati alla messa di Natale.

Non si placa l’ondata di gelo negli USA

Una ondata di gelo che continua a mietere vittime, arrivate a 28, imperversa negli Stati Uniti e ha portato alla cancellazione di centinaia di voli. Per lo stato di New York si tratta dell’inverno più freddo dal 1906 con venti gelidi fino a 130 km orari. Drammatica emergenza meteo anche in Giappone e in Austria dove dieci persone sono state travolte da una valanga e una sola è stata fino ad ora tratta in salvo.

E mentre negli Usa si contano i danni del gelo, in Sicilia un sole estivo ha caratterizzato la giornata del Natale, con i siciliani che, prima del tradizionale pranzo, hanno potuto persino fare il bagno a mare, grazie ai 23 gradi raggiunti questa mattina. Affollate anche le città d’arte in giro per l’Italia e torna il pienone sulle piste da sci. Per chi è rimasto a casa, il tradizionale pranzo natalizio, senza dimenticare chi ha lavorato anche oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA