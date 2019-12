ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: terremoto nel Sannio (17 dicembre)

La terra di Sannio è stata colpita da due scosse di terremoto. La prima è stata registrata alle 9:06 con magnitudo 3.7. L’altra alle 9:08, meno forte 3.4. La massima intensità della scossa tellurica è stata avvertita a San Leucio. Il sindaco Clemente Mastella, il prefetto Francesco Cappetta e la Protezione civile hanno ordinato la chiusura delle scuole e degli edifici pubblici. I servizi e le strutture d’emergenza per la gestione degli interventi sono state rese operative per l’intera giornata. In mattinata è stata attivata la sirena dell’Istituto Industriale di viale San Lorenzo a Benevento per far evacuare dalle aule tutti gli studenti e professori. Anche dalle aule del tribunale tutto il personale è sceso in strada. Non si sono registrati danni a persone e cose.

Ultime notizie India: morti e feriti per la nuova legge sulla cittadinanza

Narendra Modi, primo ministro dell’India, ha voluto una nuova legge sulla cittadinanza considerata dal popolo selettiva nei confronti degli islamici. Con la nuova legge si favorirebbe l’acquisizione della cittadinanza indiana agli emigrati, a condizione di non essere musulmani. Per Modi con questa legge si rispetterebbero i valori di solidarietà e di fratellanza. Per il deputato dell’opposizione, Derek O’Brien, il provvedimento rappresenta una palese rottura di principi di laicità del governo indiano. Ci sono stati cinque giorni di scontri violenti tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Sei persone sono morte e più di cento sono i feriti. Gli avvenimenti più cruenti si sono verificati nello Stato di Assam e nella capitale Delhi. Molti mezzi di trasporto e negozi sono stati bruciati. Il gruppo radiotelevisivo del Regno Unito sottolinea che la legge di Modi ha diviso lo stato in due parti: che chi sostiene che il provvedimento sia anti islamico e chi invece teme che favorisca una grande invasione di emigrati. Durante la giornata si sono verificati scontri violenti all’Università della capitale Jamia Millia Islamia. Gli studenti e la polizia locale si sono scontrati all’interno e all’esterno dell’ istituto superiore. La polizia ha usato i manganelli e lacrimogeni contro gli studenti per sedare la rivolta. Numerosi mezzi di trasporto della polizia sono stati incendiati. Più di cento ragazzi ed una ventina di agenti di polizia sono rimasti feriti. Sessanta studenti sono stati rilasciati dopo una notte in carcere. Rimane alta l’ostilità a Guwahati. La ferrovia nello stato di Bangala è stata chiusa a causa degli incendi dolosi. In seguito agli episodi di violenza è intervenuto Amit Shara, ministro dell’interno indiano, invitando i diversi popoli degli Stati del nord est a mantenere un atteggiamento composto. In molte zone degli Stati del nord est dell’India è stato stabilito un coprifuoco, inibendo l’accesso a internet. La nuova legge di Modi è stata contrastata dalla Corte suprema per i diritti umani e da un partito politico islamico per violazione delle tradizioni indiane.

Ultime notizie Serie A, clamoroso recupero della Lazio

Clamoroso epilogo nel posticipo di Serie A. Il Cagliari passa in vantaggio dopo 8′ con il Cholito Simeone, poi subisce le iniziative della Lazio ma manca almeno quattro volte il raddoppio in contropiede, con Nainggolan nel primo tempo e con Simeone, Joao Pedro e Faragò nella ripresa. Ma nel recupero la Lazio ribalta tutto: pareggia Luis Alberto al 93′, poi al 98′ Caicedo regala a Inzaghi l’ottava vittoria consecutiva. Con questo successo i biancocelesti si portano a -3 da Inter e Juventus in vetta alla classifica e soprattutto volano in zona Champions: +4 sulla Roma, +7 sul Cagliari, +8 sull’Atalanta e addirittura +15 sul Napoli.



