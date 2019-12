Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Usa, due morti a Pearl Harbor (6 dicembre)

All’interno della base navale di Pearl Harbor un uomo che aveva addosso la divisa della Us Navha ha aperto il fuoco su due impiegati del ministero della Difesa di Washington. I due dipendenti sono morti e un’altra persona risulta ferita. Dopo l’azione criminosa l’attentatore si è tolto la vita. Ancora non si conoscono i motivi che hanno determinato il folle gesto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze speciali e la polizia militare. I turisti in visita alla base sono stati immediatamente allontanati. Il presidente degli Stati Uniti d’America, di ritorno da Londra, è stato subito informato dell’accaduto. David Yutaka Ig, esponente del partito democratico e governatore delle Hawaii, ha manifestato la sua collaborazione attraverso le sue sedi federali.

ULTIME NOTIZIE BAZZANO: GUARDIANO SPARA AI RAPINATORI, UN MORTO

Intorno alle cinque del mattino, un sorvegliante di una villa, in proprietà di una nota famiglia fiorentina, a Bazzano, impaurito dai rumori provenienti dall’esterno ha sparato cinque colpi di pistola, legittimamente detenuta, ad un rapinatore. Il ladro è morto sul colpo. Nel pomeriggio un consulente della Procura ha eseguito gli esami balistici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dei avvenimenti due rapinatori avevano già forzato l’accesso di un casotto. Il magistrato che si occupa dell’indagine, sulla base dei risultati degli esami balistici, delle prove raccolte dai carabinieri della scientifica e delle deposizioni raccolte, tenterà di ricomporre l’esatto svolgimento dei fatti per giustificare o meno la legittima difesa del custode oppure per condannarlo per eccesso di colpa. Il custode nel pomeriggio ha già rilasciato la propria versione dei fatti al pubblico ministero, Silva Cavallo. Il guardiano avrebbe sparato dalla finestra solo per spaventare i ladri. Attualmente il pubblico ministero non ha emesso alcun provvedimento a carico del guardiano. La vittima, priva di documenti, potrebbe avere un’età compresa tra i 21 e 26 anni. Il ladro ucciso è stato trovato a 20 metri dall’abitazione. Gli inquirenti stanno cercando gli oggetti che sono serviti ai rapinatori per scassinare le porte del capanno. Al momento non è stata trovata alcuna arma da fuoco vicino al cadavere.

ULTIME NOTIZIE, MACRON: RIFORMA PENSIONI, SCIOPERO IN FRANCIA

A partire dalle ore 13 i lavoratori francesi hanno paralizzato tutta la città di Parigi in segno di protesta contro la riforma delle pensioni sociali. Christophe Castaner, ministro dell’interno, prevede nei prossimi giorni almeno 250 raduni a Parigi e nelle altre città limitrofe. Ogni mezzo di trasporto è stato bloccato dai dissidenti. Più di sei mila agenti di polizia sono intervenuti per il timore della presenza dei black bloc preordinati a causare disordini. La torre Eiffel è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sono state chiuse le scuole, gli asili e gran parte degli ospedali. I trasporti urbani e l’aeroporto sono rimasti fermi per l’intera giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA