Ultime notizie/ Ultim’ora, Conte “evitare aumento Iva” (22 settembre 2019)

Davanti alla platea di Atreju 2019, la festa degli oppositori Fratelli di Italia, Giuseppe Conte ha parlato di economia e rapporti diplomatici internazionali. Il premier ha sottolineato come l’ Italia oggi goda del rispetto degli altri paesi europei, confermata anche dalla maggiore apertura sul tema dei migranti dimostrata in primis da Francia e Germania. In tema di economia Conte ha parlato dei contenuti della manovra economica, prevista in sedici miliardi di Euro: prioritario resta il blocco dell’Iva e non si esclude un aumento delle tariffe dei biglietti aerei e la tassazione di merendine e bibite gassate. A fronte di questi sacrifici Conte prospetta un inasprimento della lotta all’evasione fiscale ed asili gratuiti per le famiglie a basso reddito.

Mentre Medici Senza Frontiere lancia un accorato appello chiedendo di far sbarcare i 182 migranti ancora a bordo della Ocean Viking a Lampedusa sono arrivati altri 108 migranti.

Il centro di accoglienza ha raggiunto la massima occupazione, mentre sindaco e cittadini non nascondono la propria preoccupazione per il futuro dell”isola.

Ultime notizie, cortei in tutto il mondo per l’ambiente

Continua in tutto il mondo la mobilitazione dei giovani a difesa del pianeta e la lotta contro il cambiamento climatico. Dagli Stati Uniti alla Russia all’Europa migliaia di ragazzi sono scesi in piazza per manifestare in vista del prossimo vertice sul clima, in cui 63 capi di governo presenteranno i rispettivi programmi per abbattere le emissioni di anidride carbonica. L’effetto Greta Thunberg continua al grido di “Vogliamo un futuro”.

Ultime notizie, 16mo fine settimana di proteste a Hong Kong

Giornata difficile quella di ieri ad Hong Kong dove, per il sedicesimo sabato consecutivo, ci sono state violenti proteste contro il governo cinese, culminate oggi con decine di dimostranti impegnati a bruciare la bandiera cinese. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e spray al peperoncino contro i dimostranti operando numerosi arresti.

Continua il momento d’oro per la Ferrari con Charles Leclerc che conquista la terza pole position a Singapore. Negli ultimi giri delle qualifiche il ferrarista ha avuto la meglio sugli avversari conquistando la prima fila del prossimo Gran Premio di Singapore. In seconda posizione il campione del mondo in carica Louis Hamilton, seguito da Sebastian Vettel altro rappresentante della scuderia Ferrari.



