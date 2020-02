Ultime notizie/ Ultim’ora: Coronavirus, nave con infetto in Cambogia (19 febbraio)

Secondo le ultime notizie è stato accertato che sulla nave da Crociera Westardam almeno una persona era affetta da coronavirus. Nonostante ciò in mattinata, sono stati fatti evacuare alcuni passeggeri in Cambogia senza specifici controlli e senza essere sottoposti a quarantena. Tra i passeggeri si contano almeno cinque italiani. Lo riferisce l’ambasciatore italiano Lorenzo Galanti. Alcuni esperti in malattie infettive sono preoccupati per la situazione sanitaria all’interno della Westerdam poiché si è creato una “falla” nel sistema dei controlli di mantenimento costruito attorno a Covid 19. I cinque italiani potrebbero già essere atterrati in Italia. La compagnia Holland America Line aveva garantito che a bordo non c’erano casi di epidemia da coronavirus o persone che presentavano sintomi del contagio. Risulta che la maggior parte degli evacuati avrebbe, prima dello sbarco, compilato un questionario e fatto un test della temperatura. Il giorno successivo allo sbarco 83 americani sono risultati positivi al test del coronavirus. Per precauzione i governi della Thailandia e di Singapore hanno comunicato che non permetteranno più che i passeggeri provenienti dalla Diamond Princess facciano scalo nei loro aeroporti.

ULTIME NOTIZIE, BANCA CINESE ORDINA DISINFEZIONE BANCONOTE

La Banca centrale cinese, per contrastare la diffusione dell’epidemia del coronavirus, ha deciso di provvedere alla disinfezione delle banconote in circolazione. In seguito ad una circolare tutte le bancone diffuse nei territori colpiti dal coronavirus dovranno essere esposte ai raggi ultravioletti e stoccate per 15 giorni di quarantena. Secondo Gianni Rezza, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Istituto superiore della sanità, le precauzioni adottate dalla banca centrale cinese appaiono eccessive, nonostante la corretta manovra per isolare l’epidemia. Per Rezza basterebbe lavarsi le mani in modo adeguato per risolvere il problema del contagio delle banconote contaminate.

ULTIME NOTIZIE ROMA, TASSISTA AGGREDITO DA TRE CLIENTI

Un tassista di Roma è stato aggredito con calci e pugni da tre clienti. E’ successo nelle prime ore del mattino, in una strada di periferia. Gli assalitori, tre uomini dell’Ecuador, erano stati fatti salire sul taxi e condotti in via Casilina. Giunti sul luogo della destinazione, i tre ladri hanno tentato si rubare il taxi. Alcuni testimoni di un palazzo hanno ripreso la scena dell’aggressione ed avvertito gli agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i tre ecuadoriani giunti in via Rivarossa avrebbero incominciato ad insultare il tassista, probabilmente per non pagare il servizio. Dopo la lite i tre uomini hanno tentato di rubare l’auto, ma inutilmente. E’ il quarto caso di rapina ai danni della categoria dei tassisti. Il responsabile della Ugl, Alessandro Genovese, di fronte a questo episodio di violenza, ha invitato il sindaco Raggi ed il presidente della regione Lazio a prendere seri provvedimento per contrastare la criminalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA