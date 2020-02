ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora, Coronavirus: primo morto in Europa (16 febbraio)

Ultime notizie: è atterrato presso l’aeroporto di Pratica di Mare l’aereo militare KC 767 con a bordo Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni bloccato da diverse settimane a Wuhan in seguito all’emergenza coronavirus. “Sono contento di essere tornato in Italia” ha detto subito dopo essere arrivato. “Sono sereno, mi sento protetto”. Il ministro degli esteri, Luigi di Maio, ha precisato che tutti gli italiani che desideravano ritornare dalla Cina in Italia sono stati evacuati. Niccolò è stato sottoposto a controlli sanitari come da procedura: ha presentato qualche linea di febbre, ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione: il giovane studente friulano è risultato negativo al test effettuato presso lo Spallanzani di Roma. Niccolò “completerà ora il periodo di ricovero in isolamento”, ha specificato comunque l’ospedale della Capitale.

CORONAVIRUS, PRIMO MORTO IN EUROPA

Sempre sul fronte coronavirus bisogna registrare il primo morto in Europa, e più in generale fuori dai confini dell’Asia, il terzo fuori dalla Cina dopo i decessi nelle Filippine e in Giappone. Il decesso è avvenuto in Francia: si tratta di un turista cinese 80enne arrivato dallo Hubei a metà gennaio e ricoverato in ospedale dieci giorni dopo. Come riportato da “La Repubblica”, soltanto nella giornata di venerdì l’epidemia Covid-19 ha ucciso altre 143 persone nella provincia di Hubei, in Cina, dove il bilancio delle vittime adesso ha raggiunto quota 1.523. Gli ammalati che versano in gravi condizioni, stando ai numeri forniti dalle autorità di Pechino, sono invece 11.053.

SUICIDIO SIMONA VICECONTE: INDAGATO IL MARITO

Il marito di Simona Viceconte è finito sotto inchiesta per il suicidio della moglie, che ha deciso di togliersi la vita come già aveva fatto un anno fa la sorella maggiore, Maura, atleta olimpionica e primatista dei diecimila. Come riportato da La Repubblica, la procura di Teramo ha aperto un fascicolo intestato all’uomo, con l’accusa di maltrattamenti familiari (art 572 del codice penale) e di reati inerenti all’articolo 42 comma 3 del codice penale, “Responsabilità per dolo, colpa o preterintenzionale”. Nelle ultime ore avevano iniziato a circolare voci su un matrimonio agli sgoccioli, in cui non erano mancati maltrattamenti ad opera dell’uomo nei confronti di Simona Viceconte. Circostanza, quest’ultima, fermamente negata dal legale dell’indagato, Antonietta Ciarrocchi:”Non c’è stata mai denuncia per maltrattamenti e l’unica questione in piedi tra la coppia era la imminente udienza di comparizione per la separazione consensuale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA