Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi 27 dicembre: Russia, “nuove armi al confine con Finlandia e Norvegia”

Russia ‘minaccia’ l’Occidente: armi spiegate al confine con Norvegia e Finlandia

La sfida all’Occidente resta in primo piano per il progetto espansionista della Russia di Vladimir Putin: le ultime notizie che arrivano da Mosca oggi parlano infatti di un prossimo dispiegamento di (ulteriori) armi al confine con l’Europa sul Mar Baltico. Come ha infatti annunciato Sergei Chemesov, il numero uno di Rostec (il gruppo industriale di Difesa dello Stato russo), la Russia presto schiererà le armi d’artiglieria di fabbricazione russa “Coalizione” (2S35 Koalitsiya-SV) nel distretto militare nord, che comprende le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue).

Russia: “controffensiva Ucraina bloccata, ok obiettivo 2023”/ Shoigu da Putin “preso Marinka”. Kiev smentisce

Secondo il principale fornitore del Ministero della Difesa a Mosca, questa strategia è «necessaria per la regione»: va ricordato come lo stesso tipo di armi semoventi sono schierati in prima linea in Ucraina nella guerra ormai in corso da quasi due anni. Il tutto mentre giusto ieri il Parlamento della Turchia ha dato il suo primo parere positivo all’ingresso della Svezia, vicina di Norvegia e Finlandia, nell’Alleanza Atlantica.

SPY RUSSIA/ Dalle aperture sul cessate il fuoco all'opposizione che non c'è, ecco le manovre di Putin

La guerra Ucraina – Russia: le ultime notizie

Nella continua e intensa guerra tra Ucraina e Russia, le ultime notizie rilanciate da fonti di Kiev hanno annunciato che nell’attacco lanciato ieri in Crimea è stata distrutta una nave russa a bordo della quale venivano trasportati dei droni ricevuti dall’Iran. Anche da parte russa ci sono state delle dichiarazioni con Shoigu, ministro della difesa della Russia, che ha comunicato che l’obiettivo del 2023 da parte russa, interrompere la controffensiva ucraina, è stato raggiunto. Un’altra notizia riportata da Mosca riguarda la conquista della città di Marinka, notizia che però è stata smentita da parte dell’Ucraina. L’oppositore Navalny, uno dei maggiori nemici interni di Putin, del quale non si avevano notizie da alcuni giorni, ha parlato dicendo di stare bene e di essere stato trasferito in una prigione nell’Artico.

"Omicidio Prigozhin è stato ordinato da Patrushev"/ Wsj: "Piano approvato da Putin"

Ultime notizie Francia: a Meaux scoperti 5 cadaveri all’interno di un appartamento

I 5 cadaveri che sono stati scoperti in Francia, a Meaux, all’interno di una abitazione, sono quelli di una donna e dei figli. Il padre, in fuga, è stato fermato dai poliziotti ed è stata aperta una inchiesta per omicidio. Il padre è stato fermato a Sevran, ed in precedenza era già noto alla polizia per alcuni episodi di violenza perpetrati in famiglia, oltre ad essere sofferente di disturbi psichiatrici. La scoperta dei cadaveri è avvenuta nella tarda serata di Natale a seguito della mancata risposta che la donna non aveva dato ai parenti che avevano allertato le forze dell’ordine. Il più grande dei 4 figli aveva 10 anni mentre il più piccolo appena 7 mesi. Recentemente in questa zona alle porte di Parigi si sono verificati altri due infanticidi.

Carabiniere evita il suicidio di una ragazza a Bari

Le ultime notizie di cronaca con un lieve sapore positivo arrivano dalla tarda serata di ieri dove un carabiniere ha salvato una ragazza che stava tentando il suicidio su un ponte della tangenziale di Bari, abbracciandola per circa 15 minuti attraverso il guardrail, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno tratta in salvo. La ragazza era aggrappata al parapetto quando è stata notata da alcuni automobilisti che hanno fatto intervenire i carabinieri e uno degli intervenuti, dopo aver provato a parole a farla desistere dell’intento suicida, è riuscito ad abbracciarla fino al momento del salvataggio. Successivamente la donna è stata accompagnata in ospedale per controlli nonostante durante il tentativo di suicidio non abbia subito lesioni.

Morte due donne nell’auto nel fosso a Bientina, in provincia di Pisa

Ancora morti per incidenti stradali in Toscana nelle ultime notizie giunte dai giorni delle feste. Dopo i tre uomini che sono deceduti ieri in un incidente stradale nel Mugello, oggi altre due vittime, due donne, in un incidente avvenuto a Bientina, con l’auto delle due che è finita in un canale, provocando la loro morte per annegamento. Le due donne, Jenny e Monica Duranti, avevano rispettivamente 43 e 69 anni e e l’auto è finita nel fosso per cause ancora da chiarire.

Le previsioni meteo sull’Italia verso il Capodanno

Sarà un capodanno all’insegna della neve quello sul nostro Paese. Le previsioni meteorologiche aggiornate con le ultime notizie degli esperti parlano di una situazione che continuerà nella stabilità almeno sino al 29 dicembre con un clima piacevole su tutte le regioni, per poi virare verso il maltempo a partire da sabato con l’ultimo dell’anno che vedrà piogge ed anche nevicate che potrebbero arrivare sino a quote di 1000 metri. In precedenza, sec ondo gli esperti, le giornate saranno delle fotocopie l’una dell’altra e con sole e caldo. Una situazione che provocherà anche delle nebbie diffuse nella pianura padana ed in altre aree interne del centro sud. Le precipitazioni da sabato dureranno sino alla giornata del 1° gennaio 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA