Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: allarme Bce “non esclusa la recessione in Europa”

L’inflazione preoccupa ma potrebbe non essere l’unico elemento allarmante nella prossima economica europea di fine 2022 e inizio 2023: l’allarme viene lanciato dalla Bce dopo le ultime notizie sulla crescita dell’area Euro. «Non escluderei la possibilità che stiamo entrando in una recessione tecnica», spiega Isabel Schnabel del Comitato esecutivo della Bce, non prima di aggiungere «Ma l’inflazione preoccupa di più: le preoccupazioni che avevamo a luglio non sono state alleviate».

La decisione di alzare i tassi di mezzo punto a luglio potrebbe essere un prodromo di quanto avverrà il prossimo 8 settembre con la riunione della Banca Centrale Europea: «Se si guarda a una qualsiasi delle misurazioni dell’inflazione di fondo, stanno salendo ulteriormente e sono ai massimi storici», spiega ancora Schnabel nelle ultime notizie diffuse dalla Reuters, «anche se entrassimo in recessione, sarebbe abbastanza improbabile che le pressioni inflazionistiche scendano da sole. Quello che stiamo vedendo è uno shock da offerta che sta rallentando la crescita e allo stesso tempo aumenta le pressioni inflazionistiche, ma il rallentamento della crescita probabilmente non è sufficiente a indebolire l’inflazione, per quanto riduca le pressioni sui prezzi attraverso una domanda più fiacca».

Il bollettino del coronavirus di ieri

La curva dei contagi covid continua a rallentare, come confermato anche dai numeri resi noti dalle ultime notizie Fiaso con un calo del 13,7£ su base settimanale. Per quanto riguarda il bollettino odierno i nuovi contagi registrati in totale sono stati 36.265, con 128 decessi. Nella giornata di ieri, erano stati 8.944 ma il numero dei tamponi effettuati era stato minore dato che si riferivano al lunedì 15 agosto. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 228,707 e questo ha portato ad un tasso di positività del 15,8%. Per la situazione dei ricoveri i dati odierni sono di 11 in meno nelle terapie intensive e 205 in meno nei reparti ordinari.

Clamorosa ultima giornata degli europei di nuoto: ultime notizie Italia

Anche l’ultima giornata dei campionati Europei di nuoto conferma la superiorità italiana nei confronti di tutte le squadre del Vecchio Continente. L’ultima gara che è stata disputata, la 4 x 100 mista, vero termometro della forza complessiva di una nazione, ha visto l’Italia conquistare l’oro con 4 secondi di vantaggio sulla Francia, medaglia d’argento. Oro anche per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso e complessivamente un’Italia capace di salire per ben 52 volte conquistando 15 ori e 15 argenti. Nell’ultima giornata del nuoto in piscina sono arrivate altre 7 medaglie 2 delle quali d’oro e 4 d’argento, e ora si prosegue con i tuffi, mentre da venerdì si passa al nuoto in acque libere che si terranno sul litorale di Ostia, con gli azzurri che vogliono continuare a fare bene in tutte le gare.

Ultime notizie, il Leocorno stravince il Palio di Siena

Il Palio di Siena che si doveva correre nella giornata del 16 agosto ma era stato rinviato per il maltempo, ha visto una vittoria nettissima del Leocorno, con il fantino Giovanni Atzeni, soprannominato “Tittia” che ha vinto dopo una corsa tutta di testa. Per lui si tratta della quarta vittoria consecutiva e del nono successo in totale, un record assoluto nella storia del Palio. Il cavallo del Leocorno era partito dal posto allo steccato mentre il rione di rincorsa era la Chiocciola.

Omicidio-suicidio in provincia di Biella

Un uomo di 58 anni ha ucciso la madre 80enne e successivamente si è suicidato gettandosi da un ponte. E’ accaduto a Strona, un piccolo paese in provincia di Biella ed i morti sono l’80enne Elsa Antonini ed il figlio Antonio belli. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, che stanno ancora ispezionando il luogo dove è stata uccisa la donna, sarebbe un omicidio – suicidio. Ancora da accertare le cause di quanto avvenuto.

Ultime notizie: incidente sul lavoro alla raffineria Saras

Un operaio che stava eseguendo dei lavori su uno dei pontili della raffineria Saras di Sarroch, in provincia di Cagliari, è morto annegato nella mattinata di oggi dopo essere caduto in mare dal pontile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente sia i vigili del fuoco che il personale Saras che si occupa delle emergenze, ma per il 42enne Stefano Nonnis, originario di Santadi, non c’è stato più niente da fare. Sono in corso gli accertamenti pe cercare di capire l dinamica dell’incidente relativamente al quale è stata aperta una inchiesta.











