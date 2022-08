Vincitore Palio di Siena 2022, chi è ?/ Chi vincerà il Palio dell’Assunta? (Oggi 17 agosto)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2022: L’ATTESA SI ALLUNGA PER IL PALIO DELL’ASSUNTA

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta)? Sappiamo bene che, a causa del maltempo, ieri è stato rinviato lo storico Palio dell’Assunta, la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta che eccezionalmente si disputerà quindi questa volta il 17 agosto, con un giorno di ritardo. Aumenta allora ancora di più la curiosità per scoprire chi sarà a tagliare per primo il traguardo succedendo così nell’albo d’oro al Drago, che ha ottenuto il successo il 2 luglio scorso, nel Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. Abbiamo assistito alle varie prove nei giorni scorsi, ma adesso andiamo “a caccia” del vincitore del Palio di Siena 2022, quello che si corre in onore dell’Assunta e che ci dirà appunto quale contrada sarà in grado di portare a casa il Drappellone.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022/ Video streaming tv: si assegna il Drappellone!

Le contrade sono pronte, Piazza del Campo a Siena si riempirà presto di appassionati e tifosi, nella solita atmosfera festante unica al mondo, anche se rende difficile il “lavoro” per i cavalli e i fantini, che saranno i veri protagonisti di questa intensa serata con un giorno di ritardo ad infiammare ancora di più le Contrade in gara. Naturalmente, bisogna ricordare che il vincitore del Palio di Siena 2022 dell’Assunta uscirà dalle dieci Contrade che sono in gara nel secondo Palio di Siena di quest’anno, che ha segnato il ritorno delle competizioni dopo due stagioni di stop per lavanderia: si tratta di Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Onda, Selva e Chiocciola.

PALIO DI SIENA 2022 RINVIATO/ Forte pioggia, non si corre: posticipo di 24 ore

VINCITORE PALIO DI SIENA 2022: LA STORIA RECENTE DEL PALIO DELL’ASSUNTA

Dunque la storia del vincitore del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta), per quanto riguarda il Palio dell’Assunta e la carriera che viene disputata il 16 agosto (o in caso di necessità il 17 agosto, ci sono naturalmente già dei precedenti in tal senso), è ferma a tre anni fa: il Coronavirus ha impedito agli organizzatori di mettere in scena l’evento sia nel 2020 sia nel 2021, perché il Palio di Siena con le regole anti-Covid sarebbe stato oggettivamente improponibile – basterebbe pensare al distanziamento di almeno un metro fra le persone.

Vincitore Palio di Siena 2022/ Chi vincerà il Palio dell'Assunta? (16 agosto)

Il ritorno è stato lo scorso 2 luglio, quando il Drago ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano; invece riferendoci alla carriera del 16 agosto l’ultima vittoria era andata alla Selva appunto nel 2019, che si era imposta con il fantino Giovanni Atzeni (detto Tittia) alla guida di Remorex, arrivato però scosso al traguardo. Adesso sarà davvero interessante scoprire chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2022 per la Madonna dell’Assunta, tra poco sapremo davvero tutto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA