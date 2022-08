Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Medaglie Italia: 19 ori e 52 podi, è dominio!

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022: I NUMERI DEL DOMINIO DELL’ITALIA

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 splende sempre per l’Italia: nettamente la nazione più forte del Vecchio Continente negli sport acquatici, per quanto riguarda il nuoto in corsia il bilancio è definitivo e straordinario, con gli Azzurri che hanno raccolto tredici ori, altrettanti argenti e nove bronzi dominando il medagliere in modo imperioso (seconda è l’Ungheria con 5-7-3). Il nostro bottino complessivo è arrivato a quota 19 medaglie d’oro, 19 argenti e 14 bronzi, per un totale di ben 52 medaglie, che rendono l’Italia praticamente inavvicinabile sotto ogni punto di vista nel medagliere degli Europei nuoto Roma 2022. Ricordiamo infatti che è seconda per numero di ori l’Ucraina a quota nove, mentre per numero complessivo di podi è seconda la Gran Bretagna con 19, molto meno di metà dei nostri. Ieri abbiamo aggiunto due medaglie d’oro: in ordine cronologico, ecco prima la vittoria di Thomas Ceccon nei 100 dorso maschili, poi la ciliegina sulla torta del dominio totale nella staffetta 4×100 mista maschile.

Ecco poi anche altre sei medaglie, in un giorno addirittura da otto podi: gli argenti di Leonardo Deplano nei 50 sl maschili, Benedetta Pilato nei 50 rana femminili, Alberto Razzetti nei 200 misti maschili e Simona Quadarella nei 400 sl femminili, infine anche due bronzi a cominciare da quello dei tuffi sincro misti dal trampolino 3 metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro, poi anche quello di Ilaria Cusinato nei 200 farfalla femminili. L’elenco è lungo ma merita di essere fatto per rendere onore a tutti coloro che stanno rendendo memorabile il medagliere degli Europei di nuoto Roma 2022: per la prima volta abbiamo vinto quello del nuoto in corsia e francamente siamo davvero ad un passo anche dalla conquista del medagliere generale. Oggi sarà un giorno più tranquillo, con soli due titoli da assegnare nei tuffi: ci saranno comunque altre soddisfazioni per l’Italia?

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022 (TOP 10)

Italia 19-19-14

Ucraina 9-3-0

Gran Bretagna 6-6-7

Ungheria 5-7-3

Svezia 4-2-1

Olanda 4-1-6

Francia 3-7-7

Germania 3-2-5

Romania 2-0-0

Svizzera 1-3-0

