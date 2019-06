Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: crack Lega-M5s sull’Autonomia (26 giugno 2019)

Riunione tribolata nella serata di ieri, quella del vertice a Palazzo Chigi tra M5s e Lega che tra i principali temi vedeva appunto la pre-discussione del testo sull’Autonomia che sarebbe dovuto andare oggi in Consiglio dei Ministri e invece dovrà essere rimaneggiato e ridiscusso. Durante un’apparizione televisiva dopo aver abbandonato il vertice Matteo Salvini parlerà di “piccole limature e problemi di carattere burocratico”, ma le voci riportate dai media che citano fonti interne alla Lega parlano di un “muro dei pentastellati contro l’Autonomia”.

Ultime notizie, Padre e figlia di due anni muoiono nel Rio Grande

Una fotografia choc arriva dagli stati uniti dove un uomo, un messicano, e sua figlia di due anni sono stati trovati morti sulla sponda del Rio Grande a seguito di un tentativo di arrivare a nuoto negli Stati Uniti. La foto grafia della Associated Press ha impiegato poco a fare il giro del mondo, e ha colpito l’opinione pubblica come fece già la fotografia del piccolo Alyan, il migrante siriano annegato nel Mediterraneo e rinvenuto sulle coste della Turchia a cui li accomuna il destino, i sogni, e una maglietta rossa.

Ultime notizie, caso Italia e infrazione: l’esame di Bruxelles tra una settimana

C’è una procedura da evitare per il nostro paese che è quella di infrazione per eccesso di debiti: essa infatti comporterebbe multe e problemi che probabilmente poi durerebbero per anni. Si accende una speranza però, come il ministro Tria afferma, con la decisione della Commissione Europea sui conti pubblici italiani che si avrà il prossimo due luglio. Tra una settimana, dunque, ci potrebbe essere la concessione di più tempo al nostro Paese per la correzione dei conti. Il ministro Tria è fiducioso e non vede ostacoli all’accordo.

Ultime notizie, Flat Tax, Tav e Olimpiadi: continue tensioni tra le parti politiche

Vertice a palazzo chigi sulle autonomie: Salvini fa pressing sugli alleati anche su Flat Tax e Tav, mentre Di Maio appoggiato dal collega Di Battista afferma che la Lega tra Tav e Olimpiadi si sia dimostrato il solito partito del cemento che mette le mani sul territorio. Il Pd, ancora più contrariato, definisce il governo attuale un pericolo e Forza Italia un totale fallimento.

Ultime notizie, aziende in crisi ed estate rovente

Numerosi crisi aziendali caratterizzano questo rovente periodo: si riaccende la tensione all’Ex Ilva a Taranto per la cassa integrazione da luglio, in quanto la revoca dell’immunità penale farebbe fuggire gli investitori. Dall’altro lato del Sud Italia, invece, si tratta per evitare la chiusura del sito di Napoli di Whirlpool e a Marcianise si apre il caso dei licenziamenti Jambil. Stallo infine su Alitalia.

Ultime notizie, colpo alla ‘Ndrangheta in Emilia

Colpo alla ‘Ndrangheta in Emilia Romagna e tra i sedici arrestati ci sarebbe anche il Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza Giuseppe Caruso, accusato di aver favorito Grande Aracri in una truffa all’Unione Europea.

Ultime notizie, rave all’università, ma lo sapevano tutti?

Si indaga per omicidio colposo sul venticinquenne morto mentre tentava di scavalcare la Sapienza a Roma per partecipare a un rave party non autorizzato. Gli studenti, però, affermano che c’erano manifesti ovunque e il palco era già montato: impossibile a questo punto che qualcuno non sapesse.

Ultime notizie, le affermazioni del Coni sul grande lavoro di squadra per le Olimpiadi

Milano, Cortina, ma anche la Valtellina e Val di Fiemme sede delle Olimpiadi invernali 2026: si tratta di un grande evento sportivo e di una grande opportunità per il Paese. Il Presidente del Coni Malagò, infatti, afferma che abbiamo ottenuto una vittoria e l’abbiamo ottenuta facendo squadra senza guardare il colore politico. Resta solo l’amaro su Roma 2024, considerata un’occasione mancata.

Ultime notizie, il super-caldo è già qui: il picco tra due giorni

L’anticiclone africano porta sull’Italia un’ondata di caldo eccezionale con temperature anche oltre i quaranta gradi e picco tra giovedì e venerdì: per combatterlo niente è meglio di un bel gelato!



