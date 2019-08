ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: economia in stagnazione (1 agosto 2019)

Le ultime notizie ci parlano di contrastanti dati economici nazionali, il PIL è fermo e non cresce sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con un Paese in stagnazione. Il Ministro TRIA si dice fiducioso per la seconda parte dell’anno. Scende la disoccupazione che tocca il 9,7% ma a fronte di questo dato cresce il numero dei giovani considerati inattivi ovvero non in cerca di occupazione. Partito da oggi il lavoro dei 3000 navigator previsti nell’ambito del reddito di cittadinanza.

Contrasti al Consiglio dei Ministri, sospeso per ben tre ore a causa di contrasti sulla riforma della giustizia considerata una riforma epocale per Di Maio e “acqua fresca” per Salvini. All’orizzonte il decreto sicurezza bis, il TAV e le autonomie, tutti temi su cui non vi è accordo fra i due partiti di maggioranza. Le opposizioni, sia da destra che da sinistra, chiedono le dimissioni del governo e di andare a nuove elezioni

Dopo l’accordo raggiunto fra cinque paesi europei, mediato dalla Commissione Europea, sono stati sbarcati previo assenso del Ministero dell’Interno che ha concesso il nulla osta, i 116 migranti a bordo di una nave della Guardia Costiera in porto a Siracusa. Un gruppo, circa 50, resterà in Italia dove saranno ospitato presso strutture della CEI nei pressi di Roma

Ultime notizie, arrestato l’assassino della tabaccaia uccisa a Reggio Calabria

Fermato il presunto omicida di Mariella Rota, uccisa nell’androne di casa a Reggio Calabria. Si tratta di un cittadino filippino di 44 anni cliente abituale della tabaccheria gestita da Mariella Rota e a cui viene contestato l’omicidio premeditato.

Ultime notizie, carabiniere ucciso a Roma

Parla l’uomo che aveva denunciato il furto dello zaino che dichiara come il Carabiniere si sia immolato per difendere anche la sua vita. Arrivato in Italia il padre del presunto killer che chiede di vedere il figlio in carcere. Le sue parole hanno scatenato l’opinione pubblica che non ritiene congrue le richieste dell’uomo dopo il gesto disumano fatto dal figlio nei confronti del Carabiniere.

Ultime notizie, reporter pakistano prosegue la diretta con l’acqua alla gola

Un report pakistano passerà alla storia per aver continuato il servizio che stava portando avanti anche se stava raccontando un’alluvione e si trovava letteralmente con l’acqua alla gola per poter raccontare di un fiume in piena. L’immagine, manco a dirlo, è rapidamente diventata virale sui social network anche se alcuni hanno pensato si trattasse di un fake.

Ultime notizie, Paratici in Inghilterra per Lukaku

A breve potrebbe subire un’accelerazione incredibile il calciomercato della Juventus. Questo perché nelle prossime ore i bianconeri sembrerebbero pronti a finalizzare l’affare che porterebbe a Torino Romelu Lukaku e in Inghilterra Paulo Dybala. Mentre i tifosi bianconeri insorgono Fabio Paratici è volato in Inghilterra per chiudere l’affare. L’ultimo nodo da sciogliere è l’ingaggio del calciatore argentino che vorrebbe rimanere a Torino. La Joya non ha gradito di essere sbolognato in fretta e furia, senza permettergli nemmeno di tornare in Italia per parlare con Maurizio Sarri.



