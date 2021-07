Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi, riforma giustizia: accordo in Cdm (30 luglio)

La riforma della giustizia è finalmente pronta per il varo definitivo dopo che è stata trovata una intesa riguardante i reati di mafia. La ministra Cartabia ha dichiarato che, dopo questo accordo, tutti i partiti che sostengono il governo ritireranno i loro emendamenti. Anche la Lega ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, così come Italia Viva per bocca del suo leader Matteo Renzi.

CAOS SBARCHI E COVID/ Turismo, salute, dignità: si possono tutelare tutti?

Ultime notizie: l’ultimo bollettino coronavirus

Nel bollettino del coronavirus di giovedì sono saliti sia i nuovi casi che il tasso di positività (2,7%). Anche il numero dei morti è in leggero aumento, +19, mentre per quanto riguarda i ricoveri è stato annotato un aumento sia per quanto riguarda le terapie intensive, con 11 unità in più, che per i ricoveri ordinari, con 45 nuovi casi. I guariti sono stati 1.825, mentre gli attualmente positivi sono saliti a quota 78,484. A livello regionale il maggior numero di casi è quello del Lazio, seguito da Toscana e Veneto.

ARCIPELAGO NAPOLI/ “Dottò, la disoccupazione non esiste, esiste il disoccupato"

Ultime notizie, Olimpiadi: ieri un altro oro per l’Italia

L’Italia ha mosso anche ieri il suo medagliere olimpico, tornando a conquistare una medaglia d’oro con le due giovani azzurre Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri. Si tratta anche del primo oro conquistato dal canottaggio femminile. Sempre in questa specialità, che negli anni è stata una vera e propria miniera di medaglie per l’Italia, è arrivato anche un bronzo nella stessa gara, doppio pesi leggeri, con Willy Ruta e Stefano Oppo. Nel nuoto grande impresa di Gregorio Paltrinieri che è riuscito ad aggiudicarsi la medaglia d’argento negli 800 stile libero poco dopo essere guarito dalla mononucleosi. Per quanto riguarda la scherma è arrivata una medaglia di bronzo con la squadra di fioretto femminile. Nelle competizioni a squadre successi sia della pallanuoto maschile contro gli Stati Uniti e della pallavolo femminile.

STRESS DA LAVORO/ Crepet: lo smart working uccide la creatività e la vita privata

Ultime notizie: consigliere comunale della Lega spara al socio d’affari a Licata

Gaetano Aronica, consigliere comunale che nel 2018 era stato eletto nelle liste della Lega, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Licata dopo aver sparato al socio in affari con il quale aveva frequenti discussioni riguardo alla gestione dell’agenzia di pompe funebri. Aronica ha sparato 4 colpi contri il socio, ma fortunatamente solo 1 di questi ha colpito l’uomo ad un braccio. La Lega ha fatto notare che Aronica non è mai stato un tesserato con il partito.

Ultime notizie: protesta in aula dei deputati di Fratelli d’Italia contro il green pass

I deputati del gruppo di Fratelli d’Italia hanno occupato l’aula di Montecitorio per protestare contro il green pass. L’occupazione ha costretto alla sospensione dei lavori da parte del presidente della seduta e causato molte discussioni tra i deputati presenti. Intanto anche a Pesaro i manifestanti contrari al Green Pass si sono recati in corteo sotto la casa del sindaco Ricci.

Ultime notizie: a Roma il G20 della Cultura

Si è aperto ieri pomeriggio a Roma il G20 della Cultura con una cerimonia che si è svolta al Colosseo, con la presenza per l’Italia del Premier Draghi e del ministro Franceschini. La cerimonia si è svolta in uno dei luoghi simbolo della nostra storia e dell’arte, che è visitato ogni anno da milioni di persone. Draghi ha sottolineato l’importanza cruciale della cultura per tutto il mondo e che è necessario sostenerla con grande efficacia.



