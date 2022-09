Ultime notizie/ Ultim’ora: morta Regina Elisabetta, oggi Carlo III sarà proclamato re

ULTIME NOTIZIE: È MORTA LA REGINA ELISABETTA, OGGI IL PRIMO DISCORSO DI RE CARLO III

Ultime notizie dal Regno Unito: l’atmosfera è triste non solo per quello che ha rappresentato per la politica inglese, ma anche per quello che la Regina Elisabetta II, morta a 96 anni nella residenza estiva di Balmoral, è stata per tutta la popolazione. La nazione è affranta, ma i segnali fin da subito non erano per nulla positivi, con i dottori fortemente preoccupati per il suo stato di salute. All’ora di pranzo un comunicato, del tutto insolito e inusuale, annunciava le condizioni critiche. La Bbc ha interrotto la programmazione e i conduttori sono apparsi vestiti di nero. Elisabetta era sul trono da 70 anni: alle 19.32 l’annuncio della sua dipartita. Entro 24 ore Carlo sarà nominato re e fra 9 giorni ci saranno i funerali. I passi formali dell’accessione al trono inizieranno questa mattina: il Consiglio di Accessione si riunirà a palazzo St. James e il nuovo re sarà proclamato dal balcone. Carlo terrà un discorso e incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

COM'È MORTA LA REGINA ELISABETTA/ Malattia e tracollo dopo l'addio al marito Filippo

ULTIME NOTIZIE: FRANE E TROMBE D’ARIA AL CENTRO-NORD

Mentre al Sud fa ancora caldo, il Nord è colpito da forti temporali con alberi sradicati e strade bloccate. Critica la situazione anche nella zona del lago di Garda, a Como non si contano quasi le frane e gli smottamenti. Decine le richieste di soccorso e centinaia gli interventi con le strade trasformate in fiumi. Mentre al Centro nella giornata di oggi dovrebbe tornare il sole, al Nord sono previsti ancora temporali.

SCIOPERO TRENI OGGI 9 SETTEMBRE 2022/ Trenitalia Italo Trenord: cause, info e orari

ULTIME NOTIZIE: RINVIATA A OTTOBRE LA DECISIONE SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS, CON LA BCE CHE ALZA I TASSI

Per paura dell’inflazione, la Bce continua con la linea dura e dopo il recente aumento di 0,5 è stato deciso un altro aumento dei tassi dello 0,75. Il solco è tracciato e non sono esclusi in futuro ulteriori rialzi. L’obiettivo è quello di smorzare la domanda e garantire il rientro dell’inflazione sotto il 2% contro l’attuale 9% dell’euro zona. Una mini stangata con un aumento di 600 euro annui per un mutuo variabile. Nel frattempo a Bruxelles si lavora su un piano di 5 punti per quanto riguarda la crisi energetica, ma slitta a ottobre la decisione di introdurre un tetto al prezzo del gas, mentre in Inghilterra il nuovo premier assicura, stanziando 180 miliardi, il blocco delle bollette per due anni. La Commissione europea è convinta che, per far scendere il costo delle bollette, sia necessaria una riduzione dei consumi, dunque, dopo aver approvato il taglio del 15% per il gas, è pronta a varare un ulteriore taglio del 10% per il consumo di energia elettrica.

PREVISIONI METEO/ “Autunno e inverno più caldi di 1° C ma con piogge torrenziali dall'Atlantico"

ULTIME NOTIZIE, IN ARRIVO 13 MILIONI DI AIUTI

La dote complessiva che il Governo intende destinare al nuovo decreto aiuti ammonta a 13 miliardi di euro, utili a dare sostegno a imprese e famiglie. Il decreto sarà varato la prossima settimana, dopo che l’esecutivo avrà informato il Parlamento sull’utilizzo delle risorse. Le aziende, a rischio e alle prese con bollette con aumenti mai visti in precedenza, auspicano tempi di approvazione veloci per tornare a respirare.

ULTIME NOTIZIE: LOTTA ELETTORALE SUL CARO-BOLLETTE

Il CentroDestra si concentra sugli aiuti a famiglie e imprese, deve essere deciso l’intervento del Governo, così come lo è stato in altri Paesi. La Meloni spinge invece per il tetto al prezzo del gas. Letta sottolinea ancora il concetto del voto utile, con la lotta a due tra CentroDestra e CentroSinistra.

