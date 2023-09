Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 10 settembre: 2000 morti in Marocco, schianto a Cagliari con 4 giovani vittime

LE ULTIME NOTIZIE SUL TERREMOTO IN MAROCCO: 2MILA MORTI, VILLAGGI DIFFICILI DA SOCCORRERE

Sono 2.012 morti e i 2.059 feriti come ultimo bilancio del tremendo terremoto in Marocco avvenuto lo scorso 8 novembre nella regione di Marrakesh: le ultime notizie in arrivo dal Maghreb sono pessime tanto nella conta delle vittime che continua a salire vertiginosamente quanto per la corsa ai soccorsi nelle aree più ostiche come colline e montagne. Secondo quanto racconta oggi 10 settembre il ministro della Giustizia Ouahb, «Ci sono alcuni villaggi nelle zone montuose tra le province di Al Haouz e Taroudant che sono stati completamente spazzati via dal terremoto. L’esercito è riuscito a portare i primi soccorsi con gli elicotteri».

Il punto sulla situano del terremoto in Marocco è purtroppo molto semplice: M 6.8 nella notte tra venerdì e sabato, epicentro localizzato a circa 70 km da Marrakesh con ipocentro a 10km di profondità, appena alla valle della catena Atlante. La terra ha tremato per oltre 30 secondi anche a Rabat, Casablanca, Agadir ed Essaouira, ma il sisma è stato avvertito anche in Spagna e in altre aree del Mediterraneo. Dei 500 italiani presenti in Marocco al momento del terremoto – i primi stanno tornando in queste ore a Ciampino – la Farnesina esclude vittime o feriti.

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina in Sardegna, nel capoluogo Cagliari: quattro giovani – due ragazzi con due ragazze – sono morti poco dopo le 5 a seguito di un gravissimo schianto in Viale Marconi, direzione Quartu Sant’Elena: 4 vittime, due feriti gravemente, sono tutti tra i 18 e i 20 anni.

Di ritorno dal sabato sera nella Cagliari notturna, la loro Ford Fiesta – resta da verificare se si trovassero davvero in 6 in un’auto che ne può contenere solo 5 – all’altezza dello svincolo per l’Asse Mediano hanno perso il controllo: prima urtato il marciapiede, poi lo sbando e il muretto colpito ribaltando la macchina. Come raccontano le ultime notizie di TgCom24, 4 dei giovani sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo, 2 di loro sarebbero morti sul colpo: i vigili del fuoco hanno estratto le altre 2 vittime dai brandelli della Fiesta rimasta, con i feriti trasportati negli ospedali Brotzu e Policlinico.

Le ultime notizie invece che arrivano dalla politica dopo la settimana convulsa conclusa con la presentazione del Decreto Caivano direttamente con la Premier Meloni – impegnata oggi con l’ultima giornata del G20 in India – arrivano tanto dalle opposizioni quanto dalle forze di maggioranza.

Stamane è l’ex Ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ad annunciare la sua uscita dal partito fondato da Matteo Renzi: «Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio», spiega la deputata sui social e in una lunga intervista al “Corriere della Sera”. Il rilancio però, spiega Elena Bonetti, non è delimitare uno spazio «in cui raccogliere adesioni per le elezioni», bensì attivare «un processo per far incontrare idee e tradizioni diverse». In termini pratici, Bonetti lascia Italia Viva, non entra nel nuovo “Il Centro” di Renzi ma nemmeno in “Azione”: «lavorerò in ticket con Carlo Calenda, riprendendo il lavoro che abbiamo iniziato nella Federazione del Terzo Polo e portando a compimento nell’impegno. Un gioco di squadra, che promuova una leadership plurale e condivisa che superi il leaderismo».

… E NELLA MAGGIORANZA, SALVINI “PONTE SULLO STRETTO COSTA LA METÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA”

Tornando in area Governo, stanno facendo discutere sopratutto Pd e M5s le ultime dichiarazioni del Ministro dei Trasporti nonché vicepremier Matteo Salvini in merito alle novità sul Ponte sullo Stretto fra Messina e Reggio: «costerà 11-12 miliardi, una cifra ragionevole, una cifra che è meno della metà di quello che è costato finora il reddito di cittadinanza».

Per il leader della Lega, il Reddito si è visto nel tempo «esaurirsi subito», mentre «il ponte sarà l’opera più importante dell’inizio del secolo ventunesimo. Si tratterà di un biglietto da visita straordinario di questo governo e dell’Italia” il cui cantiere “partirà l’anno prossimo: i soldi ci sono». Intanto fronte Dem, la segretaria Elly Schlein si ritrova sommersa dalla “bufera” per i 30 addi del Pd Liguria, direzione Azione con Calenda: in particolare è la risposta fredda data alla Festa dell’Unità di Ravenna della ex vicepresidente Emilia Romagna a non esser stata gradita dall’ala più riformista (Guerini e Delrio) che nutre forti dubbi sulla continuazione del progetto di un Partito Democratico “casa del riformismo”, contestando invece la “svolta” radicale e di piena sinistra di Schlein.











