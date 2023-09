Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 17 settembre, Taiwan: Cina manda 28 aerei da guerra intorno all’isola

Ultime notizie Taiwan: 28 aerei cinesi circondano l’isola di Taipei

Le ultime notizie che arrivano da Taiwan non sono affatto positive anche se rientrano ormai nella “consuetudine” per un’area ad alta tensione geopolitica e militare: questa mattina la Cina ha fatto volare 28 aerei da guerra intorno all’isola, la maggior parte di questi ha poi attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan per «missioni a lungo raggio non specificate», come denuncia il governo di Taipei.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che sono 20 gli aerei rilevati da questa mattina: già negli scorsi giorni Taipei ha segnalato un aumento ingente delle incursioni da parte di aerei da guerra e navi di Pechino, dopo che la Cina aveva dichiarato che le sue truppe «sono in massima allerta» a seguito del transito di due navi occidentali, una degli Stati Uniti e l’altra canadese, attraverso lo stretto. Solo tra mercoledì e venerdì sono passati 68 aerei cinesi e 10 navi da guerra «per condurre addestramenti marittimi e aerei congiunti con la portaerei cinese Shandong».

Tragedia durante l’esibizione delle Frecce Tricolori a Torino nella giornata di sabato: si è verificato un incidente che ha coinvolto un velivolo che è precipitato colpendo una autovettura nella quale si trovavano 4 persone, padre, madre e due figli. La più piccola, di 5 anni, è morta, mentre il fratello di 12 è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ricoverati anche i due genitori ed il pilota dell’aereo che è riuscito a lanciarsi prima della caduta. L’ipotesi riguardo all’incidente è la collisione del velivolo con uno stormo di uccelli: messaggio di cordoglio arrivano da tutte le istituzioni, con la Premier Giorgia Meloni che in serata ha scritto personalmente alla famiglia della piccola vittima dell’incidente aereo.

Morta nella notte di ieri la donna di Sirmione colpita a calci e pugni dal figlio

Le condizioni di Nerina Fontana, che è stata aggredita a pugni e calci dal figlio, Ruben Andreoli, erano apparse subito molto gravi e nella notte è morta. La 72enne era stata picchiata dal figlio che è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Al momento della lite in casa si trovava anche la compagna del figlio, una donna ucraina e, secondo i primi accertamenti effettuati, la causa della lite tra madre e figlio è stata proprio la volontà del figlio di andare in Ucraina dalla famiglia della compagna. Il 45enne Ruben, incensurato, lavorava come magazziniere a Desenzano ed era anche un appassionato runner. Nei suoi confronti era stata emessa un’accusa per tentato omicidio, che si è poi trasformata in omicidio al momento della morte della madre.

Ultime notizie cronaca: un medico 41enne muore a causa di un tamponamento

Nella notte appena trascorsa un medico, il 41enne Antonio Vilardi, ortopedico in servizio da 9 anni nell’ospedale cittadino, è morto a Imola, vittima di un tamponamento mentre guidava una moto. L’incidente che è costato la vita al medico è avvenuto all’incrocio tra Via D’Acquisto ed il viale Francesco D’Agostino e sul posto sono intervenuto subito i carabinieri che hanno fermato il ragazzo che guidava l’autovettura che ha tamponato la moto del medico, una Ducati Monster. Il centauro dopo il tamponamento è stato trascinato per circa 200 metri. Successivamente il giovane è stato trovato positivo all’alcool test.

Le ultime notizie sulle previsioni meteo del fine settimana

In questo fine settimana l’Italia, dal punto di vista meteorologico, appare chiaramente divisa in due parti con le regioni del nord ed in parte del centro, che stanno subendo temporali e piogge molto consistenti, mentre al su della penisola continua a splendere il sole. Una situazione destinata a variare nei prossimi giorni e che porterà nuovamente il caldo in tutte le regioni. Temperature estive che dureranno ancora per alcuni giorni al centro sud, mentre nella prossima settimana si avranno di nuovo piogge al nord.

.Le qualifiche del GP di Singapore: ultime notizie F1

A Singapore Carlos Sainz su Ferrari ha conquistato la seconda pole position consecutiva dopo quella di Monza, precedendo George Russel su Mercedes che ha sopravanzato Leclerc soltanto di 7 millesimi impedendo così una prima fila tutta rossa. Il risultato più clamoroso della giornata però è stato quello delle due Red Bull, con entrambe le vetture che sono rimaste escluse dal Q3 e quindi che partiranno indietro nella gara che si disputa sul circuito cittadino dove i sorpassi sono molto difficili.

Il campione del mondo Verstappen si è qualificato all’11esimo posto, mentre il suo compagno di squadra, Perez, al 13esimo posto. Una esclusione dai primi 10 che non si verificava dal GP di Russia del 2018 e che rende più difficile per la Red Bull puntare alla vittoria in tutte le gare stagionali, situazione mai verificatasi nel corso del mondiale di Formula Uno. Per Carlos Sainz la giusta conclusione di un fine settimana di prove che lo ha visto sempre molto brillante e veloce: gara prevista oggi alle ore 14 in Italia.











