GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ In pista per la pole position! GP Singapore 2023 (oggi sabato 16 settembre)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: COMINCIANO LE QUALIFICHE

In attesa di scoprire come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Singapore 2023 con le ormai imminenti qualifiche, possiamo fare un tuffo all’anno scorso, per ricordare un sabato che fu dolcissimo a Marina Bay per la Ferrari. Infatti la pole position era andata a Charles Leclerc con il tempo di 1’49”412, al culmine di una sessione di qualifiche iniziata con asfalto bagnato ma che andò asciugandosi nel corso dell’ora di prove ufficiali. La notizia fu un problema che limitò nel Q3 Max Verstappen, che infatti fu costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto, mentre al fianco di Leclerc scattò dalla prima fila della griglia di partenza Formula 1 l’altra Red Bull di Sergio Perez.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Sainz in pole position, festa Ferrari! GP Italia 2023 Monza oggi 2 settembre

In seconda fila ci furono Lewis Hamilton terzo e Carlos Sainz quarto, mentre anche Fernando Alonso, Dando Norris e Pierre Gasly riuscirono a precedere l’olandese. Anche la domenica non fu esaltante per Max Verstappen, che dovette accontentarsi del settimo posto, ma fu Perez a vincere il Gran Premio precedendo le due Ferrari, che raccolsero dunque il secondo posto con Leclerc e il terzo gradino del podio con Sainz. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza Formula 1/ Max Verstappen in pole position! GP Olanda 2023 Zandvoort oggi 26 agosto 2023

BATTAGLIA MOLTO INTENSA!

Appuntamento di fondamentale importanza con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Singapore 2023, perché naturalmente fare la pole position sul tortuoso circuito cittadino di Marina Bay potrebbe avere un peso maggiore che altrove sull’economia dell’intera corsa. Sappiamo infatti molto bene che, salvo imprevisti, sorpassare in gara è complicato a Singapore e di conseguenza partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 in questa affascinante gara in notturna riveste notevole incidenza. La buona notizia è che oggi lo spettacolo per conquistare la pole position sarà meraviglioso, anche perché è sottile il confine tra capolavoro e disastro a Singapore, come in quasi tutti i cittadini a cominciare dal mito Montecarlo.

Griglia di partenza Formula 1/ Charles Leclerc in pole position! GP Belgio 2023 Spa (oggi 28 luglio)

Il favorito d’obbligo sarà per l’ennesima volta il “solito” Max Verstappen, abbonato alla pole position sulla griglia di partenza Formula 1 quasi come alle vittorie in gara anche se in realtà in tre delle ultime quattro gare non è partito davanti a tutti – ma poi ha comunque sempre vinto. Infatti a Spa Francorchamps la pole position era andata a Charles Leclerc, anche se con la complicità di una penalità per l’olandese, mentre una settimana prima a Budapest era stato Lewis Hamilton a partire davanti a tutti (in questo caso battendo davvero Verstappen anche per il cronometro) sulla griglia di partenza Formula 1. Questo “digiuno” (si fa per dire) è stato spezzato all’inizio del mese a Zandvoort, poi però ecco di nuovo la Ferrari in pole position nella gara più attesa per la Rossa, infatti a Monza il re del sabato è stato Carlos Sainz.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Max Verstappen era stato il dominatore già in Bahrain e Australia ad inizio stagione con la doppietta pole position-vittoria, imitato da Sergio Perez in Arabia Saudita, poi il messicano si prese il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 – la pole position azera di Charles Leclerc era sfuggita alla Red Bull, come poi è successo di nuovo soltanto nei Gran Premi già citati in precedenza. Tornando a descrivere la stagione in ordine cronologico, ricordiamo che a Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con pole position a Perez ma vittoria per Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi.

Da Montecarlo in poi non c’è più stata storia: cinque doppiette pole position-vittoria consecutive, a Zeltweg il dominio si è esteso pure alla Sprint, poi in Ungheria e in Belgio per Verstappen è arrivato il secondo posto sulla griglia di partenza Formula 1 seguito però in entrambi i casi dal successo in gara, infine in Olanda riecco una doppietta e a Monza una vittoria dopo essere scattato al fianco di Sainz. Per i numeri sul giro secco, l’olandese adesso è 8-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali, con Charles Leclerc a sua volta a due ed infine Lewis Hamilton e Carlos Sainz a uno. Almeno al sabato però la supremazia non sembra più così netta, a Singapore potrebbe forse regalare qualche speranza in più ai rivali se riuscissero a partire davanti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA