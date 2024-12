Le ultime notizie della Vigilia di Natale: caduta di un albero provoca una vittima in un parco di Roma

Una donna di 45 anni è morta nella giornata di ieri a Roma a causa della caduta di un albero – un pioppo dell’altezza di circa 20 metri – in un’area verde situata nella zona Colli Aniene, in via Massini: oltre alla vittima, Francesca Ianni, che aveva accompagnato i figli a giocare nel parco, anche un’altra donna è rimasta ferita in modo grave, ed è stato necessario il suo ricovero in ospedale dove si trova in coma; mentre fortunatamente i due bambini che erano con loro – ed altri che si trovavano nel parco in quei tragici momenti – sono rimasti illesi. Per l’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, così come l’area del parco è stata sequestrata e la procura ha nominato un perito per accertare le cause della caduta del pioppo, che è crollato mentre era in corso un allarme per il vento.

Le previsioni del tempo nella settimana natalizia: ultime notizie

Sulle nostre regioni sta per arrivare un effetto atmosferico noto come ‘Adriatic Snow Effect‘, con il quale l’Italia in questa settimana sarà divisa tra il sole e le nevicate che potranno avvenire anche a quote basse: le correnti d’aria che stanno scendendo dal nord Europa – inoltre – porteranno anche ad un abbassamento delle temperature. Le regioni maggiormente a rischio neve sono quelle adriatiche – tra Marche, Abruzzo e Molise -, ma in alcuni casi si potranno avere dei piccoli fenomeni nevosi anche sulle zone interne di regioni adiacenti come la Campania e la Basilicata; il tutto mentre le regioni del Nord e del Centro saranno caratterizzate da una prevalenza di cielo sereno. Una situazione singolare che durerà – apre – almeno fino alla giornata di Natale, mentre da Santo Stefano in poi ci saranno dei cambiamenti con un miglioramento deciso che dovrebbe durare sino all’inizio del nuovo anno.

Ultime notizie: problemi sulle linee ferroviarie in Puglia e Molise

Un guasto di grandi proporzioni ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria e creato problemi per i rientri per le festività natalizie, con ritardi generalizzati che sono durati anche per un totale di 4 ore: secondo una prima ricostruzione effettuata da Rfi, i danni sarebbero stati provocati dalla caduta di un fulmine che ha reso inagibili le linee dei treni regioni e dell’Alta Velocità che si sono estesi anche agli Intercity, con i viaggiatori che sono rimasti all’interno dei vagoni senza poter disporre della corrente elettrica.

Sospese per il forte vento e la troppa neve le ricerche dei 2 alpinisti dispersi sul Gran Sasso: le ultime notizie

Le ricerche dei due alpinisti che erano finiti in un canalone sul Gran Sasso – facendo perdere ogni collegamento dopo un ultimo contatto telefonico utile per lanciare l’allarme – sono state sospese a causa delle pessime condizioni climatiche avverse: una squadra di soccorritori (infatti) si stava avvicinando al canalone, ma il meteo ha costretto ad interrompere le operazioni bloccando in quota gli stessi soccorritori alpini; mentre le ricerche saranno riprese solamente quando ci saranno delle condizioni di sicurezza.