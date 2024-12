Torniamo – in questo martedì 24 dicembre 2024 – a dare un’occhiata alle previsioni meteo Natale e Santo Stefano per preparaci a quello che ci attenderà nel corso delle prossime 48 ore in cui (per una ragione o per un’altra, partendo dagli ovvi cenoni e pranzi natalizi) saremo spesso costretti a lasciare il caldo confortevole delle nostre abitazioni per raggiungere questa o quell’altra destinazione; il tutto sempre fermo restando che le previsioni meteo altro non sono se non – appunto – previsioni basate sull’osservazione dei fenomeni meteorologici che potrebbero facilmente cambiare e variare imprevedibilmente nel corso delle prossime ore.

Allerta meteo oggi, 24 dicembre 2024/ Gialla per 6 regioni: bianco Natale al centro sud

La notizia certamente più interessante è che le previsioni meteo Natale e Santo Stefano sembrano parlarci di festività che per la nostra bella penisola saranno parzialmente all’insegna della sempre attesissima – e quasi caratteristica – neve, ma a differenza di ciò a cui siamo abituati sembra anche che i fenomeni nevosi interesseranno soprattutto le aree centrali e meridionali italiane; mentre il Nord sarà parzialmente interessato da qualche lieve rovescio e da un diffuso (comunque positivo) sole che riscalderà le nostre giornate festive aprendo alle classiche passeggiate post-abbuffate!

Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2024/ Le previsioni meteo tra anticicloni ed aria fredda

Le previsioni meteo Natale e Santo Stefano: l’Italia divisa tra sole, pioggia e neve

Entrando nel merito delle previsioni meteo Natale e Santo Stefano, secondo gli esperti di 3bmeteo la giornata di mercoledì 25 dicembre sarà caratterizzata – appunto – da una diffusa instabilità nel Sud della penisola ed – in particolare – sul settore Adriatico: qualche lieve nevicata potrebbe interessare l’intero fronte appenninico e raggiungere addirittura quote tra i 500 e i 600 metri, raggiungendo in alcuni casi anche il basso Veneto e l’alta Emilia Romagna; mentre a Nord, in Sardegna e sull’area tirrenica si dovrebbe godere di un buon sole con temperature stabili coerenti alla stagione invernale.

Allerta meteo oggi, 21 dicembre 2024/ Arancione in Emilia Romagna, gialla in 7 regioni: le previsioni

Abbastanza simili – poi – le previsioni meteo per la giornata di Santo Stefano (ovvero ovviamente giovedì 26 dicembre) con la diffusa instabilità che continuerà ad interessare l’intera area meridionale ed adriatica, qualche lieve nevicata appenninica – purtroppo isolata – che potrebbe raggiungere anche i 400 metri di altitudine e temperatura ancora stabili senza grandi variazioni; mentre la più importante novità è che a Nord sembra possibile l’originarsi di fenomeno piovosi isolati, non intensi ed intermittenti.

Incerta – andando infine oltre alle previsioni meteo Natale e Santo Stefano – la situazione che ci attende da venerdì in poi, anche se sembra che a causa di un flusso d’aria fredda proveniente dall’Europa potremmo andare incontro ad un nuovo abbassamento delle temperature a Sud, con la sempre diffusa instabilità meteo al Sud, qualche (forse più abbondante) nevicata sull’intero arco appenninico e un possibile aumento dell’asticella del caldo nelle regioni settentrionali ancora interessate dal sola sul lato piemontese e da rovesci sul versante veneto.