Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 2mila migranti a Lampedusa, incidente ad un traghetto

I migranti che si trovano nell’hotspot di Lampedusa, in base alle ultime notizie riportate da Ansa, sono oltre 2 mila. Gli sbarchi dei giorni scorsi, in totale tredici, stanno mettendo a dura prova il sistema. La Prefettura di Agrigento nelle scorse ore ha continuato, in maniera incessante, a cercare di svuotare la struttura, trasferendo gli ospiti in altre località. Anche queste ultime, come quella di Porto Empedocle, tuttavia, sono in difficoltà.

Un incidente tra l’altro si è verificato ieri sera proprio nel porto in provincia di Agrigento. La motonave Galaxy, che aveva a bordo 760 nordafricani, durante le manovre di attracco, ha urtato la banchina e non è riuscita, almeno fino a poco dopo le 21.00, ad aprire il portellone. Il traghetto è stato successivamente sistemato, senza necessità di essere trasportato in cantiere, ed è pronto per un nuovo trasferimento di migranti. Le operazioni infatti non possono subire dei rallentamenti.

Il Governo di Giorgia Meloni non intende cedere sul tema del salario minimo. Il vertice che si è tenuto ieri tra la Premier, altri rappresentanti dell’esecutivo e membri dei partiti di opposizione non ha prodotto effetti. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito le sue idee a La Stampa: “A nostro giudizio il salario minimo fissato per legge abbasserebbe la media delle retribuzioni. Per alzare gli stipendi bisogna puntare sulla contrattazione collettiva e combattere i contratti pirata. La nostra proposta di legge va in questa direzione. Per noi quel che conta è alzare il livello complessivo delle buste paga attraverso la loro detassazione”.

Le opposizioni però hanno deciso di far partire una raccolta di firme in modo da sostenere la loro richiesta. Nicola Fratoianni ha dichiarato che non ci sono state risposte da parte del Governo, che si è limitato a prevedere un coinvolgimento del Cnel nelle discussioni, a partire dal mese di settembre. Anche Giuseppe Conte ha detto che questo è solo un “lancio della palla in tribuna” e che quello proposto dalla Premier non è lo strumento giusto.

Il traffico è in aumento nelle autostrade di tutta Italia, dato che in molti si sono messi in macchina per il ponte di Ferragosto. Un incidente con sette auto coinvolte avvenuto sull’autostrada A1 ha creato una coda nel tratto verso Napoli. La situazione si è poi risolta, ma l’aumento del numero delle vetture ha reso il tratto comunque molto complicato, con diversi disagi per gli automobilisti. Anche sull’autostrada A12 in direzione Genova c’è stato un incidente che sta causando non pochi rallentamenti. La sensazione è che il fenomeno non si placherà almeno fino a mercoledì, quando ci sarà un rientro dal ponte. È comunque una settimana da bollino rosso, dato che in molti sono partiti oppure stanno per partire per le vacanze.

Quali sono le previsioni meteo per il ponte di Ferragosto? Con l’arrivo sulle nostre regioni dell’anticiclone Nerone, secondo le ultime notizie, l’Italia tornerà in questi giorni di nuovo sotto la morsa del caldo, con l’afa che continuerà a essere presente anche nei giorni successivo al 15 agosto. Le città con le temperature più alte saranno Firenze, Prato e Bolzano, che potrebbero arrivare ad una temperatura massima di 35°C, mentre un grado in meno è la temperatura prevista per Pistoia e Grosseto in Toscana, Ferrara in Emilia Romagna e Agrigento in Sicilia. Uno scenario ideale per coloro che stanno trascorrendo le vacanze nelle località balneari.

Jannik Sinner è in finale a Toronto: è la seconda Masters 1000 di quest’anno e la terza della sua carriera. Questa sera il tennista italiano, dopo avere sconfitto l’americano Tommy Paul con un doppio 6-4, affronterà l’australiano Alex De Minaur per il titolo. I precedenti sono a suo favore, dato che lo ha sempre battuto negli incontri. Sarà comunque una prova dura. “La pressione è positiva, è un privilegio. De Minaur è un giocatore incredibile e sta giocando molto bene, sarà una grande partita, ci siamo già affrontati tante volte e sappiamo che ci aspetta una grande battaglia”, ha affermato a poche ore dalla gara.











