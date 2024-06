Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 9 giugno, San Miniato (Pisa): precipita deltaplano, 2 morti al Tuscany Flight

Tragedia a Pisa: cade ultraleggero, morti pilota e passeggero durante tour

Tragedia immane al Tuscany Flight di San Miniato, provincia di Pisa, ancora una volta con un aereo precipitato come avvenuto a Nettuno lo scorso maggio: secondo le ultime notizie riportate dall’ANSA, un deltaplano ultraleggero è precipitato stamane attorno alle ore 11.30 mentre stava rientrando alla base nell’aviosuperficie Tuscany Flight di San Miniato dopo tour privato. Morti a bordo entrambi i passeggeri: un 40enne e un 50enne, a quanto risulta il pilota e il passeggero che stava trasportando.

Secondo quanto trapela ancora dalle ultime notizie dei Vigili del Fuoco, lo schianto sarebbe avvenuto in fase di atterraggio del deltaplano, mentre stava approcciando la discesa verso l’erba: sconosciuti al momento i motivi dell’avaria che ha fatto precipitare all’istante il velivolo, facendo accartocciare la carcassa dell’ultraleggero e non lasciando alcuno scampo ai due passeggeri, dichiarati morti già all’arrivo del 118. (A cura di Niccolò Magnani)

Secondo e ultimo giorno di Elezioni Europee 2024: tutti i dati aggiornati a sabato sera

Con l’apertura delle urne alle 15.00 di ieri, sabato 8 giugno, ha preso il via la maratona elettorale che si concluderà alle 23.00 di oggi, domenica 9 giugno. Per la prima volta in Italia si vota anche nel sabato pomeriggio, giornata che era da sempre destinata alla preparazione dei seggi elettorali da parte dei vari gruppi. Insieme alle Elezioni Europee, che si svolgono in tutto il Paese, in questo “election day” saranno votati anche il nuovo consiglio regionale del Piemonte e circa 3700 consigli comunali in tutta Italia, tra i quali 6 capoluoghi di regione.

Nel primo giorno a disposizione l’affluenza alle urne è stata del 14,64%. Già nel pomeriggio di ieri si sono recate alle urne le due leader degli schieramenti contrapposti, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, così come altri nomi di spicco della politica italiana come Matteo Salvini, il quale ha detto che l’obiettivo della Lega a queste elezioni è quello di superare il numero dei voti dell’alleato di governo, Forza Italia. A votare si è recato anche Giuseppe Conte, che ha invitato tutti gli italiani a esprimere le proprie preferenze. Qui tutte le ultime notizie e i dati sulle Elezioni Europee aggiornate a oggi, domenica 8 giugno 2024

Ultime notizie, uomo ucciso a coltellate a Reggio Emilia

Un uomo di nazionalità albanese, il 61enne Minaj Ilirjan, è stato ucciso a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, con una serie di coltellate da un 41enne, Riccardo Stefani, che, dopo aver subito un tentativo di linciaggio da parte di alcune persone, è stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in carcere. Tra i due uomini si è sviluppata una lite dal balcone, poi sul pianerottolo è seguita un faccia a faccia al termine del quale Stefani ha usato un coltello colpendo più volte Ilirjan.

Il killer è stato accusato di omicidio volontario aggravato. La lite avvenuta tra i due è stata causata certamente da futili motivi, sui quali le forze dell’ordine stanno ancora indagando. Ilirjan si era recato in Via Fratelli Corradini per trovare la nipotina. L’allarme per il fatto è stato dato dai vicini che hanno assistito alla lite ed al successivo accoltellamento. L’arma usata da Stefani per compiere il delitto è stata sequestrata.

Ultime notizie, incidente stradale nel pomeriggio a Trieste

Uno scontro tra quattro vetture avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.00 a Sistiana, nelle vicinanze di Trieste. L’incidente ha provocato una vittima e due feriti, che sono stati ricoverati in ospedale. Il sinistro, in base alle ricostruzioni, è stato provocato da un frontale tra due delle quattro vetture, con una delle due che stava viaggiando oltre il limite di velocità. Sul luogo dell’incidente oltre alle ambulanze sono arrivati anche un elicottero e gli agenti della polizia stradale. Ora si cerca di chiarire quanto accaduto anche grazie all’ausilio delle telecamere.

Ultime notizie, secondo posto al Roland Garros per Paolini e per la coppia Bolelli-Vavassori

Nell’atto finale del Roland Garros, non sono arrivate vittorie per gli atleti italiani giunti fino in fondo alla competizione di tennis. Sia Jasmine Paolini nel singolare femminile che la coppia Bolelli – Vavassori nel doppio maschile, infatti, si sono dovuti arrendere ai loro avversari. In entrambi i casi questi ultimi hanno vinto per 2 set a 0, con la polacca Iga Swiatek che ha dato il meglio di sé decisamente con più facilità della italiana, mentre maggiormente combattuto è stato l’esito del doppio maschile con la coppia formata da Pavic ed Arevalo che ha potuto alzare la coppa dei vincitori.

Ultime notizie, Italia protagonista agli Europei di atletica

L’Italia è stata protagonista in queste ore invece agli Europei di atletica a Roma. In totale sono state dieci le medaglie conquistate dagli azzurri in due giorni. Gli ori sono andati a Leonardo Fabbri nel lancio del peso, ad Antonella Palminsano nella marcia 20 km femminile, a Nadia Battocletti nei 5000 m femminile, a Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e a Marcell Jacobs ai 100, con l’argento nella stessa gara per Ali. Argento anche per Mattia Furlani nel salto in lungo e Valentina Trapletti marcia 20 km femminile, oltre che nella staffetta 4×400 mista con Luca Sito, Edoardo Scotti, Anna Polinari e Alice Mangione. Prima c’era stato anche il bronzo nella 20 chilometri di marcia di Francesco Fortunato.











