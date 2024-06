Risultati elezioni Europee 2024 Italia e estero/ Diretta affluenza ed exit poll liste: proiezioni seggi Ue

DIRETTA ELEZIONI EUROPEE 2024 VERSO GLI EXIT POLL: ORARI AFFLUENZA, SPOGLIO E RISULTATI

Secondo e ultimo giorno di voto per le Elezioni Europee 2024, le urne aperte oggi vedranno però non solo l’Italia protagonista ma di fatto quasi tutti gli altri Stati Europei apriranno i seggi per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo. Solo l’Italia e la Repubblica Ceca hanno scelto di estendere il voto delle Europee su due giorni (sabato 8 e domenica 9 giugno da noi, 7-8 giugno scorsi a Praga), mentre tra i Paesi all’estero che voteranno oggi restano fuori solo Irlanda (7 giugno), Lettonia e Slovacchia (8 giugno) che hanno per l’appunto già svolto le Elezioni per l’Europarlamento.

In questa lunga giornata diretta verso i primi risultati di questa sera, ecco un veloce ripasso su tutti gli orari che andranno tenuti d’occhio nelle prossime ore: partiamo dagli orari cadenzati dell’affluenza che daranno il polso costante della presenza (o meno) dell’elettorato alle urne. In Italia le tempistiche scandite per le info dai seggi sono fissate alle ore 12, 19 e 23 con la chiusura dei seggi: man mano arriveranno però anche i risultati dell’affluenza dall’estero, tanto parziali quanto totali a fine giornata. Non tutti i sistemi elettorali hanno le stesse regole, ma su due elementi non si discute: il proporzionale puro e l’inizio dello spoglio dei risultati appena chiusi i seggi (in Italia appunto alle 23). Questo significa che primi risultati potranno arrivare nella notte, più probabile in mattinata di lunedì 10 giugno 2024: ad anticiparli ci saranno i consueti exit poll, tanto in Italia (a partire dalle ore 23, con anche i primi dati su Regionali Piemonte e Elezioni Comunali 2024) quanto negli altri 26 Paesi membri. Per conoscere chi farà parte della nuova Commissione Europea servirà tempo (viene nominata dal Consiglio Europeo e votata poi dalla plenaria dell’Europarlamento), ma per avere lo schema chiaro dei 720 seggi nel prossimo Parlamento Ue potrebbero servire solo poche ore, tra lunedì o al più tardi martedì 11 giugno 2024.

LISTE CANDIDATI ITALIA E “APPARENTAMENTI” COI PARTITI UE DOPO LE ELEZIONI EUROPEE

Per le Elezioni Europee 2024 in Italia – che ricordiamo è suddivisa in 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) – sono sostanzialmente tre le “sfide” da guardare attentamente in vista degli imminenti risultati dopo la chiusura delle urne questa sera: chi vincerà tra le liste con il numero più alto di seggi sui 76 a disposizione del nostro Paese, con i favori della vigilia dati a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (qui la lista con tutti i candidati alle Europee) per l’ampio vantaggio segnalato nei sondaggi politici pre-silenzio elettorale (iniziato il 25 maggio scorso, ndr). I principali rivali, Pd e M5s, si sfidano ulteriormente per capire chi ad oggi rappresenta la maggioranza nel “campo largo progressista” che dovrà costituirsi dopo le Europee per tenere testa al Centrodestra a guida meloniana.

Seconda sfida chiave è il derby tutto interno al Centrodestra fra la Lega di Salvini (trascinato dal generale Vannacci candidato in tutte le circoscrizioni) e Forza Italia-Noi Moderati con Tajani e Lupi: i risultati delle Elezioni Europee 2024 diranno infatti se e quale vantaggio in termini di seggi e consensi avrà un partito piuttosto che l’altro. Terza e ultima sfida in dote a questa particolare tornata elettorale è la folta presenza di liste a ridosso del 4%, la soglia fissata dal sistema elettorale per lo sbarramento d’ingresso al Parlamento Europeo: da Azione di Calenda a Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino, passando per l’Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni-Bonelli-Salis, poi Michele Santoro con Pace terra e dignità, Alternativa Popolare di Bandecchi e “Libertà” di Cateno De Luca. Utile per capire come il voto italiano potrà essere “apparentato” ai gruppi europei che entreranno nella prossima Legislatura Ue (2024-2029), ecco le famiglie Ue a cui sono affiliate le liste italiane (qui invece dove poter trovare tutti i candidati nelle liste italiane, ndr):

– FdI con Conservatori e Riformisti (ECR)

– Lega con Identità e Democrazia (ID)

– Forza Italia-Noi Moderati e Alternativa Popolare col Partito Popolare Europeo (PPE)

– Pd con il Partito Socialista Europeo (PSE-S&D)

– M5s senza apparentamento andrà fra i “non iscritti” (NI)

– Stati Uniti d’Europa e Azione con Renew Europe

– AVS con Verdi Ue e LEFT

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024 IN FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA: LE MAGGIORI SFIDE IN EUROPA

Come già preannunciato, questa mattina si aprono le urne in quasi tutti i Paesi membri dell’Ue, nella giornata decisiva per i risultati finali delle Elezioni Europee 2024: ad esclusione di Irlanda, Olanda, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e ovviamente Italia, si vota su un unico giorno in tutti gli altri Stati esteri. Tante le sfide incrociate per lanciare la corsa alla nuova Europa, tra Parlamento Ue, Commissione Ue e leader del Consiglio Ue, con un’unica vera grande incognita: quale sarà l’alleanza che guiderà l’Ue nei prossimi 5 anni? Una “riedizione” della maggioranza “Ursula” – dunque con popolari, socialisti e liberali – o la crescita di un Centrodestra europeo (PPE-ID-ECR), o ancora un appoggio esterno dei Conservatori a liberali e popolari? Tanti gli schemi, molte le trame, ma un’unica strada, ovvero quella di attendere i risultati delle Europee per valutare le reali forze nel nuovo Europarlamento.

In Francia la sfida tra Macron e Marine Le Pen dovrebbe comportare un doppio risultato storico, secondo i sondaggi della vigilai: la leader di RN potrebbe doppiare la ista del Presidente francese, risultando inoltre il primo partito per rappresentanti in tutta l’Europa. Tra le liste principali infatti, date con maggiori consensi, il Rassemblement National potrebbe “giocarsela” con la CDU tedesca e Fratelli d’Italia, per una fotografia già comunque piuttosto diversa dal quadro emerso cinque anni fa. In Germania la crisi del Governo Scholz vede alcune difficoltà per la SPD e i Verdi, mentre in Spagna la tenuta del Premier socialista Sanchez rappresenta il vero punto di forza del PSE europeo, in crisi altrimenti fra Francia, Italia e Germania. Occhi puntati poi sui “frugali” del nord e sul “blocco Visegrad”, per capire se gli equilibri rimarranno quelli delle Elezioni Europee 2019 o se anche lì qualcosa si sta smuovendo a livello di ideologie “europeiste” e “sovraniste”.

PROIEZIONI SEGGI PARLAMENTO UE: GLI ULTIMI DATI PRIMA DEI RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024

Nella lunga giornata di voto delle Elezioni Europee 2024 che si apre davanti, occhi puntati infine sui primi exit poll che questa sera daranno un’anticipazione già piuttosto importante non solo sui consensi diretti delle liste in Italia e all’estero, ma sulle proiezioni dei seggi che emergeranno dai risultati delle Elezioni Europee 2024. In attesa dei dati reali dai seggi italiani e all’estero, nell’ultima rilevazione fatta dai sondaggi di Europe Elects il 3 giugno scorso la prossima Eurocamera rischia di avere una foltissima incertezza nel novero delle alleanze visto il calo importante del PSE e, contemporaneamente, l’ottima crescita di Conservatori e Patrioti-Identitari.

Nel calcolo effettuato con gli ultimi sondaggi sulle Elezioni Europee fissati da Europe Elects, il Partito Popolare Europeo rimarrebbe saldo la prima lista anche nel nuovo Parlamento Ue con 182 seggi potenziali, crescendo di 5 unità rispetto ai risultati del 2019. Al secondo posto, ma con un calo netto il PSE-S&D con 136 potenziali europarlamentari eletti: bagarre completa al terzo posto, dove i liberali di Macron (Renew) otterrebbero 81 seggi, appena due in più di ECR di Meloni. A quota 69 seggi troviamo invece l’ID di Le Pen e Salvini, mentre con 55 eletti il gruppo dei Verdi Ue distanzia nettamente i rivali-alleati di LEFT (con soli 38 rappresentanti). La folta lista dei “non iscritti” – di cui fa parte il M5s – vedrebbe una presenza di ben 76 europarlamentari eletti in liste non affiliate a nessun grande partito europeo.











