ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: a 18 anni si potrà votare per il Senato (16 gennaio)

Nuove regole per votare per il Senato e per diventare senatori della Repubblica: la Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha dato l’ok alla riforma costituzionale che consentirà di entrare a Palazzo Madama a 25 anni e di votare a 18 anni. I requisiti tra Camera e Senato si equiparano, dunque, ecco il commento del ministro Federico D’Incà: «La Commissione Affari costituzionali al Senato ha appena approvato il ddl per modificare l’età per votare per la Camera alta, che passa da 25 anni a 18, e quella per candidarsi, che scende da 40 a 25. Rispettiamo gli impegni presi, avanti con il cronoprogramma delle riforme!». Come evidenzia Repubblica, il testo modifica quello approvato in prima lettura a luglio alla Camera.

Ultime notizie, Los Angeles: aereo scarica carburante, 60 feriti

Un aereo decollato dall’aeroporto di Los Angeles, diretto a Shangai, per un guasto tecnico ha scaricato gran parte del carburante su un centro abitato a LA. Più di 60 persone, tra cui una trentina di alunni di una scuola elementare, sono stati sottoposti a cure mediche. I bambini non sono in gravi condizione di salute, ma hanno accusato dolori oculari. L’aereo, dopo lo scarico in volo del carburante, è atterrato in sicurezza. La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine.

Ultime notizie, Messina: 94 arresti

Le forze dell’ordine hanno arrestato 94 esponenti del clan di Messina per aver incassato illegalmente i fondi dell’Unione Euopea per 5,5 milioni di euro. Il clan avrebbe truffato l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l’ente preposto ai finanziamenti elargiti agli imprenditori agricoli. Più di seicento sono stati i militari impegnati nella maxi operazione, condotta dal procuratore Maurizio de Lucia e dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina. Gli esponenti del clan messinesi dovranno rispondere dei reati di “associazione mafiosa, truffa aggravata, intestazione fittizia di beni, estorsione, traffico di droga”. Le indagini eseguite hanno portato al sequestro di oltre 150 società. Sono stati arrestati anche gli esponenti delle famiglie Batanesi e Bontempo Scavo.

Ultime notizie, Trapani: incendio in casa, due morti

In una villa di via Napoli, in contrada Bocca a Trapani, a causa di un incendio scoppiato per un guasto elettrico, sono morti Vincenzo Monaco e il figlio Livio. Nell’incendio la moglie, Elvira Lasco, è rimasta intossicata in modo importante. Ora la donna è ricoverata in ospedale ma è fuori pericolo. A domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trapani. L’asfissia è la causa delle due morti, come confermato dal medico legale. Sono in corso indagini dei carabinieri.

Fernando Alonso e Marc Coma sono stati vittime di un clamoroso incidente all’inizio della decima tappa della Dakar 2020. L’ex ferrarista e il suo copilota a forte velocità si sono ribaltati con l’auto sulla duna senza riportare danni fisici. Dopo l’intervento dei meccanici la coppia ha potuto proseguire la corsa, anche con il parabrezza danneggiato. Alonso e il suo copilota sono arrivati al traguardo con un’ora di ritardo rispetto al primo classificato, Carlos Sainz.

Lo smog ha invaso Milano. I livelli delle polveri sottili superano la media consentita dal 6 gennaio. Il sindaco ha deciso di adottare le misure di secondo livello, con due giorni d’anticipo rispetto a quanto previsto dal regolamento regionale. Il blocco riguarda i veicoli Euro 4 e commerciali fino ai diesel Euro 3, dalle 8.30 alle 18.30. Segnale di arresto anche per i generatori di calore a biomassa legnosa. La condizione più grave si è registrata in pieno centro, dove la centralina di via Senato ha evidenziato livelli superiori ai limiti sopportabili, nonostante sia stata predisposta un’area B di accesso alle automobili.



