Foggia, bomba contro centro anziani/ Secondo attentato nel giro di pochi giorni

Un’altra bomba è stata fatta esplodere a Foggia, un altro attentato dinamitardo e intimidatorio. L’ordigno è stato fatto deflagrare dinanzi al centro anziani di proprietà del gruppo “Sanità più” il cui responsabile delle risorse umane è Cristian Vigilante. Quest’ultimo era stato già vittima di un attentato lo scorso 3 gennaio, e nelle scorse ore un nuovo messaggio minatorio. Solo per puro caso la bomba non ha provocato vittime e feriti, in quanto all’interno dello stesso centro anziani, al momento dell’esplosione, vi era la donna delle pulizie che è rimasta illesa. Lo spavento è stato però altissimo e di conseguenza la lavoratrice è stata costretta al ricovero in pronto soccorso in stato di choc, dopo essere stata presa in carico dal personale del 118. Il centro anziani interessato è “Il sorriso di Stefano”, che si trova in via Vincenzo Acquaviva, in una zona quasi al centro della città di Foggia. Dopo l’esplosione, l’insegna luminosa è stata divelta, alcune auto in sosta sono state danneggiate, e la struttura esterna ha subito dei danni.

FOGGIA, BOMBA IN CENTRO ANZIANI: “FA SEGUITO ALL’ORDIGNO DELL’ALTRA VOLTA…”

Subito dopo l’esplosione, oltre al personale sanitario, anche la polizia si è recata in via Vincenzo Acquaviva, nonché il titolare del centro, Vigilante: “E’ chiaro che questo è un seguito alla bomba della scorsa volta”, le parole dello stesso, giunto assieme al fratello Luca, anche lui dirigente nello stesso gruppo sanitario. Lo scorso 3 gennaio una bomba era stata fatta esplodere sotto l’automobile dello stesso Vigilante, che è considerato un testimone chiave in un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Foggia contro la mafia locale. Quell’ordigno aveva completamente distrutto la Land Rover Discovery del testimone, danneggiando anche altre auto parcheggiate in zona. Pochi giorni fa si era tenuta una lunga marcia a Foggia contro la mafia, a cui avevano partecipato 20mila persone che hanno voluto alzare la voce contro la malavita organizzata locale.

