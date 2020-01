Castel Giubileo Roma, frana blocca palazzo di 4 piani/ Paura per gli 11 inquilini

Paura a Roma a causa di una frana che si è verificata in Salita Castel Giubileo. Uno smottamento ha di fatto bloccato un palazzo con all’interno undici persone, che fortunatamente è stato evacuato senza alcuna conseguenza per gli stessi abitanti. L’episodio, come riferiscono numerosi quotidiani online in queste ultime ore, a cominciare da TgCom24.it, si è verificato attorno all’alba di oggi, poco prima delle sei. La frana ha interessato il palazzo di 4 piani e i vigili del fuoco si sono recati tempestivamente sul luogo interessato con due squadre, leggasi i nuclei specialistici Saf e Usar, e l’Autoscala. I soccorsi non sono stati semplici per via della massa di fango che è franata addosso al palazzo, ma alla fine, il personale dei vigili del fuoco è comunque riuscito a mettere in salvo gli undici occupanti bloccati.

CASTEL GIUBILEO ROMA, FRANA E PAURA MA NESSUN FERITO

L’evento si è verificato nella zona nord della città di Roma, attorno alle ore 5:30 di oggi, giovedì 16 gennaio. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli uomini dei carabinieri della compagnia locale, nonché la polizia, la protezione civile, i vigili urbani e un’ambulanza del 118 pronta per soccorrere eventuali feriti. Lo smottamento, oltre a bloccare l’accesso al palazzo, ha provocato anche una perdita d’acqua, forse a causa della rottura di un tubo, e di conseguenza si è reso necessario l’intervento dei tecnici delle squadre di Acea Acqua. L’immobile, situato al civico 159 di Salita Castel Giubileo, è stato dichiarato inagibile, e nelle prossime ore proseguiranno tutte le verifiche nell’edificio, per capire quando gli undici inquilini potranno rientrare nelle loro abitazioni. Ribadiamo, nessuna persona è rimasta coinvolta anche marginalmente, ma la paura è stata tanta.

