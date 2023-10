Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, a Kiev via al Consiglio Affari Esteri Ue: “Fatto storico”

È iniziato a Kiev il Consiglio Affari Esteri dell’Ue di oggi. È, come riportato dalle ultime notizie di Ansa, la prima riunione in assoluto nella storia di tutti i 27 Stati membri che avviene al di fuori del loro territorio. Si tratta per questo motivo di un segnale importante. “Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’Ue”, ha sottolineato l’alto rappresentante della politica estera Josep Borrell.

Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema la costa siciliana

Anche dall’Ucraina stessa è stata espressa in queste ore soddisfazione per l’opportunità in questione. “Sono estremamente felice di ospitare il Consiglio Affari Esteri Ue qui a Kiev, è un fatto storico. È la prima volta che si tiene fuori da confini dell’Ue, vero, ma si tiene in un Paese di futuro ingresso. È un messaggio importante. Non vedo l’ora di discutere con i miei colleghi dei temi sul tavolo, come proteggere la nostra sicurezza e la nostra prosperità”, ha affermato il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba aprendo l’evento.

"Potremmo scoprire la vita extraterrestre entro 60 anni luce"/ Lo studio sull'equazione di Drake

ULTIME NOTIZIE: GRANDE SUCCESSO PER LA SPESA TRICOLORE

È iniziata ieri la campagna denominata “Spesa tricolore”, che durerà sino alla fine dell’anno e che dovrebbe calmierare i prezzi di prodotti alimentari e similari per permettere alle famiglie italiane di far fronte ai rincari. I prodotti di questo paniere, che non dovrebbero risentire dell’inflazione, consentiranno ai consumatori un risparmio di circa 4 miliardi di euro, potendo contare anche su prezzi fissi per prodotti a marchio e carrelli a prezzo scontato.

In molti in queste ore si sono precipitati nei supermercati aderenti all’iniziativa andando a caccia dei prodotti coi bollini, al punto che gli scaffali sono rimasti vuoti. I prodotti coinvolti sono per lo più quelli alimentari e di prima necessità, ma anche per la cura della persona. La campagna andrà avanti ancora per molto, per cui non c’è da affrettarsi a riempire i carrelli.

Bologna, marocchino cerca di stuprare 14enne alle giostre/ Vittima baciata e palpeggiata: passanti la salvano

ULTIME NOTIZIE: ALMENO 13 MORTI IN UNA DISCOTECA IN SPAGNA

Grave disastro a Murcia, in Spagna, dove le fiamme sono divampate ieri all’interno di una discoteca e hanno provocato il crollo di un tetto. Il bilancio provvisorio è di 13 vittime e 4 feriti, ma secondo le locali autorità questo numero potrebbe aumentare. Stanno infatti andando avanti le ricerche dei dispersi. Il fuoco ha colpito tre locali e la causa è ancora ignota, ma si pensa che l’innesco sia dovuto ad un corto circuito. Lo stesso locale era già stato colpito da un incendio 14 anno fa, nel 2009.

Il fuoco è stato spento dai vigili del fuoco, ed ora si stanno cercando nei vari locali altre eventuali vittime. Le discoteche incendiate sono la Teatre, dove si è scatenato all’inizio, la Golden e la Fonda. Nella discoteca Teatre le fiamme sono iniziate al pianterreno e successivamente si sono estese anche ai locali vicini.

ULTIME NOTIZIE: MARTIN VINCE A MOTEGI IN MOTO GP

Doppio colpo in Moto GP ieri per Martin, pilota della Ducati Pramac, che sulla pista giapponese di Motegi si avvicina ancora di più a Bagnaia, pilota della Ducati ufficiale, vincendo sia la gara sprint del sabato che quella della domenica. In questa seconda gara i piloti si sono dovuti fermare a causa della pioggia che ha reso impraticabile il circuito poco dopo metà gara.

Dopo una sosta ai box c’è stato anche un tentativo di far ripartire la corsa ma non è stato possibile e quindi, dopo un giro di schieramento, si è deciso di sospendere definitivamente con l’assegnazione dei punti come in una gara completata. Bagnaia resta al comando della classifica mondiale con il suo secondo posto ma con vantaggio ora ridotto in singola cifra. Nella gara di oggi terzo posto per la Honda di Marc Marquez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA