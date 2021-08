ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Afghanistan, monito dei Talebani agli Usa (24 Agosto)

In primo piano la situazione in Afghanistan, dove i talebani hanno inviato un monito al Presidente americano: se gli Usa o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni ci saranno conseguenze. Il portavoce talebano ha sottolineato che Biden aveva annunciato il ritiro di tutte le truppe il 31 Agosto e che questa data dovrà essere rispettata per non scatenare reazioni. Inoltre ha annunciato che non ci sarà alcun governo prima del ritiro completo dell’esercito Usa. Intanto in un nuovo scontro avvenuto all’aeroporto di Kabul un soldato afghano è morto ed altri 3 sono rimasti feriti, aggravando il bilancio degli scontri che hanno già lasciato sul campo almeno 20 vittime.

DISRUPTIVE/ Il "metodo Marchionne" per l'Italia post-Covid

ULTIME NOTIZIE, G7 D’EMERGENZA SULLA CRISI AFGHANA

Domani è programmata la riunione di emergenza del G7 convocata per decidere come gestire la situazione nel paese, sostenere il popolo afghano e prevenire una crisi umanitaria senza precedenti. Ahmed Massoud, figlio del leader afghano protagonista della resistenza contro i sovietici, si è detto aperto ad un governo inclusivo con i talebani a patto che non si trasformi in estremismo, che rappresenterebbe una minaccia per il mondo intero. Prosegue il ponte aereo tra Roma e Kabul: a Fiumicino sono giunti altri 203 afgani e sono attese nelle prossime ore le 30 attiviste dell’ ong Pangea.

Paralimpiadi Tokyo 2020/ 115 azzurri, undicesima edizione per Francesca Porcellato

ULTIME NOTIZIE COVID IN ITALIA: TASSO DI POSITIVITA’ AL 4,1%

Sul fronte dell’emergenza Covid 19 oggi si sono registrati 4.168 nuovi contagi e 44 decessi, a fronte dei 5.923 nuovi positivi e 23 morti di ieri, con il tasso di positività che sale al 4,1%. Intanto il sottosegretario alla salute Sileri ha dichiarato che se non verrà raggiunto il traguardo dell’80% di immunizzati entro il 15 Settembre si valuterà l’ ipotesi di introdurre l’obbligo di vaccinazione, ragionevolmente per gli over 40 anni.

ULTIME NOTIZIE ACI TREZZA, UCCIDE LA FIDANZATA E SI SUICIDA

Il trentottenne che ieri sera ha ucciso la ex fidanzata di soli 26 anni sul lungomare di Aci Trezza (Catania) è stato ritrovato morto. Dopo avere compiuto il gesto l’uomo si è suicidato impiccandosi in un casolare.

Era stato accusato di stalking e posto agli arresti domiciliari con divieto di avvicinarsi alla ex fidanzato, ma il provvedimento non è bastato ad evitare la tragedia.

Tommaso Claudi, chi è il console italiano a Kabul/ Aiuta e salva gli afghani

ULTIME NOTIZIE, L’ADDIO A NICOLETTA ORSOMANDO

Un caloroso applauso ha salutato il feretro di Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai mancata due giorni fa all’età di 92 anni e di cui questa mattina a Roma si sono svolti i funerali. Volto rassicurante, garbo e dizione perfetta hanno consentito alla Orsomando di entrare nelle case e nel cuore degli italiani nel corso di una carriera durata oltre 40 anni.

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS, CR7 VERSO L’ADDIO?

La prima giornata del campionato di Serie A non ha deluso ed ha visto trionfare tutte le grandi squadre con eccezione della Juventus, fermata sul 2 a 2 dall’Udinese. Intanto si rincorrono le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo all’Italia. CR 7 non avrebbe gradito la decisione di lasciarlo in panchina alla partita di esordio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA