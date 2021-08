Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 agosto/ Curva del contagio in discesa

E’ giunto il momento di analizzare il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Inizia l’ultima settimana “piena” del mese, e come sempre, essendo quello odierno il primo giorno della settimana, i dati saranno tendenzialmente al ribasso, visti i pochi tamponi processati nel weekend. Rivediamo intanto il bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati 5.923 a fronte di 175.539 tamponi processati fra antigenici e molecolari (per la prima volta da inizio luglio la curva decresce tenendo conto dei contagi settimanali), per un tasso di positività in risalita al 3.3%, ma tendenzialmente in linea con la media degli ultimi giorni.

Si è praticamente dimezzato invece il numero dei morti, passato dai 45 di sabato ai 23 di domenica, per un totale di decessi da inizio pandemia pari a 128.751. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, sono 3.767 le persone al momento ricoverate in area medica, in aumento di 34, mentre, in terapia intensiva i dati parlano di una crescita di più sei rispetto a 48 ore fa (totale 472). Segnaliamo infine i 406 casi emersi in Lombardia (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 AGOSTO, IL PUNTO DI PALÙ

Una situazione tutto sommata non allarmante, come ha spiegato anche il numero uno dell’Aifa, Giorgio Palù, intervistato nella giornata di ieri dal Corriere della Sera: “il 67% della popolazione over 12 è vaccinata con due dosi”, ha spiegato per poi volgere lo sguardo agli ospedali: “In terapia intensiva ci sono 466 pazienti e nei reparti ordinari poco più di 3.700. I morti giornalieri sono nell’ordine di alcune decine. Naturalmente – ha aggiunto – dovremo valutare che impatto avranno la riapertura delle scuole e la piena ripresa delle attività su questo scenario, ma l’ampia copertura vaccinale offre garanzie e consente di essere ottimisti”.

Palù ha poi concluso: “Credo che sia necessario interrogarsi sull’opportunità di introdurre l’obbligo vaccinale per chi ricopre una funzione pubblica: operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine e altra categorie”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 22 AGOSTO





