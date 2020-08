ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: allarme maltempo al nord (3 Agosto)

Torna l’allarme maltempo al nord con pioggia e vento che vivranno una giornata da grandi protagonisti. È stata dichiarata l’allerta arancione in Lombardia ed Emilia Romagna, ma ci saranno forti temporali anche su Liguria e Toscana. È stato il Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle regioni in questione, a diramare un avviso per evitare ulteriori problemi. Saranno colpite anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento. Si parla anche di grandinate che sono assolutamente fuori stagione e per questo ancora più preoccupanti. L’allerta gialla è stata estesa anche a Piemonte, Umbria e Marche. L’unica speranza è che possano calare un po’ le temperature che in questi ultimi giorni si sono fatte veramente eccessive.

Ultime notizie, bollettino Coronavirus con contagi in calo

Continuano ad arrivare notizie legate al Coronavirus in Italia, col bollettino di ieri che parla di contagi in calo. Sono 239 i nuovi contagiati rispetto ai 295 di sabato, anche se c’è da dire che i tamponi effettuati sono stati 43269 e quindi circa 17mila in meno della giornata precedente. Ci sono state altre 8 vittime, tutte in Lombardia. Non ci sono regioni che si salvano dove quindi non ci sono stati contagi. Le più colpite sono Emilia Romagna con 49, Lombardia con 38 e Veneto con 45. Rimane considerevole il numero dei pazienti attualmente positivi che sono 12456, mentre le persone in terapia intensiva sono 42.

Ultime notizie, tornano Europa League e Champions League

Chiuso anche il campionato di Serie A si torna in campo per le coppe europee con una formula del tutto inedita che porterà a completare Europa League e Champions League in due settimane. Si parte mercoledì quando l’Inter ospiterà a San Siro il Getafe si giocheranno poi sempre per gli ottavi Copenaghen Basaksehir, Shakhtar Wolfsburg e Manchester United LASK. Giovedì sarà il momento della Roma contro il Siviglia, col calendario completato da Leverkusen Rangers, Basilea Francoforte e Wolves Olympiakos. Venerdì torna la Champions League con la Juventus di Maurizio Sarri che deve ribaltare l’1-0 dell’andata arrivato contro il Lione di Rudi Garcia. La sfida Manchester City Real Madrid invece ha visto vincere i citizens a Madrid per 2-1. Sabato il Napoli affronterà il Barcellona dopo il pareggio per 1-1 del San Paolo, mentre il Bayern sfiderà il Chelsea con i bavaresi che all’andata hanno vinto 3-0.

