Nella giornata di ieri una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Emilia Romagna. La protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione e alla luce delle condizioni meteo la regione ha deciso di tenere le scuole chiuse per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, visto che oggi l’allerta salirà a rossa. Paura a Modigliana dove il fiume è esondato, mentre a Bologna alcune zone sono state evacuate.

Da segnalare un aereo da turismo biposto che risulta essere disperso nell’Appennino dopo essere partito dalla provincia di Modena: difficili i soccorsi visto che nella zona c’è una fitta nebbia con soli 20 metri di visibilità, e ovviamente queste condizioni non aiutano. Le autorità hanno invitato la popolazione a uscire di casa solo per lavoro o per le strette necessità, ma per chi potesse è consigliato restare nelle proprie abitazioni.

Ultime notizie, la morte di Totò Schillaci

Il mondo del calcio ma in generale tutta l’Italia, piange il grande Totò Schillaci. Il 59enne è morto nella giornata di ieri, nella sua stanza d’ospedale dove era ricoverato da un paio di settimane, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche (soffriva di un tumore al colon scoperto due anni fa).

Alla fine una polmonite se l’è portato via, compromettendo in maniera inesorabile le condizioni fisiche di Totò Schillaci, già estremamente fragili. Se ne va così la vera e propria star di Italia ’90, ma nel contempo anche una parte della storia della nostra nazione, lui che ha rappresentato per anni una generazione di calciatori completamente diversa da quelli di oggi, persone semplici, comuni mortali, venute dal sud, che ha fatica e con tanto sudore, sono riuscite ad arrivare sul tetto del mondo.

Ultime notizie, la Roma ha esonerato Daniele De Rossi

La Roma ha esonerato Daniele De Rossi. Per l’ormai ex tecnico giallorosso il cammino iniziale in Serie A, solo tre punti in quattro giornate, è stato fatale. La dirigenza americana, giunta a Roma due giorni fa, ha quindi deciso di sollevare dal suo incarico l’allenatore romanista che era subentrato a Mourinho durante la passata stagione, convincendo la critica.

In questo avvio di stagione però, complice anche una campagna acquisti non all’altezza delle aspettative, i risultati non sono arrivati e il pareggio per uno a uno contro il Genoa dello scorso weekend alla fine è risultato fatale. La Roma ha nel frattempo già trovato il sostituto, Juric.

Ultime notizie, la situazione in Medioriente

Resta altissima la tensione tra Israele e Hamas dopo le esplosioni avvenute ieri a Beirut e Damasco, che hanno provocato 18 morti e 4mila feriti. Oggi lo scoppio di alcune ricetrasmittenti ha ucciso altre 14 persone nel sud del Libano. Hezbollah preannuncia una vendetta sanguinosa contro Israele e Venerdì si svolgerà un Consiglio di emergenza Onu.

Ultime notizie, medici aggrediti a Napoli

Nuovo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario: due medici di Melito di Napoli sono stati aggrediti per essersi rifiutati di effettuare una visita domiciliare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire all’identità dei cinque aggressori.

Ultime notizie, trovato senza vita il pompiere disperso

È stato recuperato senza vita il corpo di Antonio Ciccorelli, il pompiere disperso martedì sera dopo che la sua auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente nel Foggiano. Un collega, che era riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo, è ricoverato in condizioni non gravi.

Ultime notizie, le indagini sulla morte di Daniela Circelli

Svolta nelle indagini sull’incidente in cui è morta Daniela Circelli, la trentanovenne investita il 9 settembre a Tivoli da un’auto che si è data alla fuga. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 26enne egiziano.

Ultime notizie, 13 arresti per Camorra a Napoli

Il nucleo investigativo di Castello di Cisterna (Na) ha effettuato un intervento contro il clan camorristico Fabbrocino: sono state emesse 13 misure. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, detenzione di armi ed estorsione.