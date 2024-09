Choc in quel di Roma: Daniele De Rossi esonerato dalla società giallorossa , il tecnico che era subentrato un anno fa a Trigoria prendendo il posto di Jose Mourinho, a sua volta esonerato per scarsi risultati. L’annuncio ufficiale, così come riferisce La Gazzetta dello Sport attraverso il proprio sito web, giunge decisamente a sorpresa, anche perchè arriva alla quarta giornata del campionato di Serie A 2024-2025, quindi a circa un mese dall’avvio della nuova stagione, ma evidentemente la società non è rimasta convinta dal lavoro svolto dall’ex centrocampista giallorosso, optando per il suo esonero e sperando che arrivi una scossa.

Nel comunicato in cui si ufficializza appunto l’addio di Daniele De Rossi, la società precisa che si tratta di una decisione che è stata presa nell’interesse della squadra, di modo da poter percorrere un cammino, a partire dalle prossime uscite, con l’obiettivo di raggiungere quanto auspicato a inizio stagione.

DANIELE DE ROSSI ESONERATO DALLA ROMA: L’OTTIMISMO INIZIALE SUBITO SCEMATO

La Roma era partita con un carico di entusiasmo ad agosto per provare a raggiungere la qualificazione in Champions League, ma dopo le prime uscite sono emersi tutti i timori anche per via di una squadra che nel corso del calciomercato estivo è stata forse “costruita” non come ci si aspettava, non centrando i rinforzi che avrebbero realmente migliorato l’undici titolare.

In ogni caso la Roma ha voluto ringraziare Daniele De Rossi, ricordando come lo stesso centrocampista sarà sempre di casa a Trigoria, definendolo un allenatore che ha svolto il suo lavoro con la dedizione e soprattutto la passione. Che qualcosa stesse accadendo lo si era capito già negli scorsi giorni, quando era sbarcata a Roma la proprietà Friedkin, direttamente dagli Stati Uniti.

DANIELE DE ROSSI ESONERATO DALLA ROMA: IL BOTTINO MAGRO DELLA LUPA

Serviva una scossa ma nell’ultima sfida di campionato, quella contro il Genoa allo stadio Marassi, la Roma è riuscita a strappare solamente un punto, raggiunta clamorosamente in pieno recupero dopo essere andata in vantaggio per uno a zero. Nelle precedenti tre uscite, invece, era giunto l’altro pareggio, quello a reti bianche contro la Juventus a Torino, ma anche la dolorosa sconfitta all’Olimpico contro l’Empoli per due a uno. All’esordio, infine, la compagine dell’ormai ex allenatore Daniele De Rossi non era andata oltre un altro pareggio, leggasi lo zero a zero contro il Cagliari.

Un bottino molto magro quello sin qui raccolto dalla Lupa, solo tre punti ma soprattutto con due reti segnate in quattro giornate e tre subite. Ora ci si domanda chi possa essere il prossimo tecnico capitolino e fra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Massimiliano Allegri, che ha lasciato la Juventus dopo la scorsa stagione. Attenzione anche a Maurizio Sarri, reduce dall’esperienza ottima con il Napoli e da quella sicuramente meno positiva con la Lazio. L’annuncio sul nuovo allenatore romanista è atteso a breve.