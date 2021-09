Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ancora morti sul lavoro in Italia (30 settembre)

Nelle ultime notizie di oggi, ancora morti sul lavoro: tre nuove vittime nel giro di poche ore tra la Puglia e Roma. Una di queste è avvenuta a Mesagne, in provincia di Brindisi, con un operaio di 41 anni che è deceduto a causa del crollo di una pensilina, mentre si stavano effettuando dei lavori di rimozione di un solaio. Sempre in Puglia, in provincia di Foggia, si è verificata la morte di un altro operaio che durante l’installazione di un cantiere sull’autostrada A14 è stato investito da un tir. La terza vittima è un operaio edile che è morto cadendo da una impalcatura in provincia di Roma mentre si trovava all’undicesimo piano.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto la conferenza stampa di presentazione della Nadef esprimendo “il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari”, ha detto leggendo i nomi delle vittime. “Assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno. C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima. E poi affronteremo i nodi irrisolti”, ha spiegato Draghi parlando della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ultime notizie, ok del governo all’aggiornamento del Nadef

Nella riunione di oggi del Consiglio dei ministri è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza nella quale si legge di una crescita Prodotto interno lordo del 6% nel 2021. Per quanto riguarda il debito pubblico c’è un calo sino al 153,5%; una modifica importante riguarda il superbonus che è stato prorogato sino al 2023. La riunione si è tenuta nella mattinata di oggi dopo che i numeri erano stati anticipati già ieri dalla cabina di regia. La crescita del 6% è più alta di quella che si era ipotizzata nello scorso mese di aprile e anche per il prossimo anno si stima che raggiungerà il 4,7% contro le previsioni del 4,2%. Per il 2022 il governo ipotizza uno scostamento del deficit di 22 miliardi di euro che servirà per il finanziamento delle misure della prossima legge di bilancio, tra le quali il prolungamento del superbonus.

Parlando dopo il via libera della Nadef, Mario Draghi ha spiegato che “il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere cinque mesi fa. Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che contiene le previsioni del governo sull’andamento dell’economia e della finanza pubblica. Ringrazio Franco con il suo staff e i collaboratori per tutto il lavoro fatto nel corso di quest’anno: ci sono state già tre leggi di bilancio. Un lavoro straordinario. Il debito pubblico è in lieve discesa e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus del 29 settembre segnala 3.212 nuovi contagi con un tasso di positività pari all’1,08%. Al leggero aumento dei casi ha fatto da contraltare la diminuzione del numero dei tamponi effettuati. I decessi registrati oggi sono 63 e portano il totale a 130.870 persone. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, sono calati di 9 unità, attestandosi a quota 450, ed anche i ricoveri ordinari hanno fatto registrare una diminuzione di 101 unità rispetto al giorno precedente con un totale di 3.317. Il numero delle persone dimesse o guarite di oggi è di 6.042 e questo porta il totale dei malati a 95,979 con 92.212 di questi che sono in isolamento domiciliare. Il conteggio a livello regionale pone al primo posto la Lombardia che ha registrato 438 casi, con la Campania, 316, al secondo posto, e subito dopo Sicilia, Lazio ed Emilia Romagna.

“La terza dose, dopo le categorie già indicate sarà allargata anche ad altri ambiti ma ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso alla popolazione un po’ più anziana, e poi decideremo se dobbiamo allargarla alle altre fasce. Abbiamo dosi a sufficienza, non ci sono problemi di approvvigionamento, abbiamo acquistato dosi sufficienti per seguire le indicazioni degli scienziati”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando alla Seconda giornata del Festival delle Città.

Ultime notizie, calcio: i risultati di Champions League

Nella seconda serata di Champions League la Juventus batte il Chelsea a Torino per 1 a 0. Federico Chiesa mette la sua firma contro gli inglesi, permettendo alla Juve di battere i campioni d’Europa in carica allo Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri, senza Paulo Dybala e Alvaro Morata in attacco, si portano al primo posto del girone in solitaria. Tra le altre partite: Bayern-Dinamo Kiev 5-0 (Lewandowski rigore al 12′ e 27′, Gnabry 68′, Sane al 74′, Choupo-Moting 87′); Benfica-Barcellona 3-0 (Nunez al 3′, Rafa 69′, rigore di Nunez 79′); Manchester United-Villarreal 2-1 (Paco Alcacer 53′, Telles 60′, Ronaldo); Wolfsburg-Siviglia 1-1 (Steffen 48′, Rakitic 86′); Salisburgo-Lilla 2-1 (rigore Adeyemi 35′ e 52′, Yilmaz 62′).

Nel pomeriggio l’Atalanta di Gasperini ha ottenuto i 3 punti contro lo Young Boys grazie alla rete di Pessina, mentre ieri le due formazioni milanesi erano uscite con un pareggio e una sconfitta. L’Inter sul campo dello Shakthar Donetsk: per i nerazzurri di Simone Inzaghi è arrivato il pareggio a reti inviolate, terzo su tre partite contro la formazione ucraina. Al Milan di Stefano Pioli è andata ancora peggio con il 2 a 1 subito in casa da parte dell’Atletico Madrid che li lascia a zero punti dopo due giornate di gara. Sempre ieri vittoria del PSG nel big match contro il Manchester City e sorpresa a Madrid dove il Real ha perso in casa contro lo Sheriff.



