Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, AstraZeneca e J&J: stop alle consegne (13 luglio)

888 nuovi casi di contagio, con tasso di positività che sale all’1,2% e 13 decessi in un giorno. Questo il bollettino coronavirus di ieri, che fa registrare numeri quasi doppi rispetto allo scorso lunedì, quando i nuovi contagi erano stati 480. Un trend che spaventa un po’ le autorità sanitarie. In calo i ricoveri in terapia intensiva, – 3 rispetto al giorno precedente, con il totale che scende a 158, mentre c’è stato un aumento di 15 unità per i reparti ordinari, a compensare il calo di domenica. A livello regionale il numero maggiore di casi è stato registrato nel Lazio, con 172, ed anche la Sicilia con 150 e l’Emilia Romagna con 118, hanno superato quota 100 nuovi casi.

Roberto Speranza/ "Contagi in risalita, sull'ipotesi di nuove restrizioni..."

Ultime notizie, San Severo: 42enne ucciso durante i festeggiamenti

Matteo Anastasio, un pregiudicato 42enne di San Severo, è stato ucciso mentre festeggiava il successo dell’Italia a Euro 2020. L’uomo di trovava a bordo di uno scooter insieme al nipote di 6 anni, anche lui colpito dai proiettili ed ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Contro Matteo Anastasio sono stati sparati dei colpi di pistola da parte di due uomini che lo hanno avvicinato a bordo di una moto. 19 anni fa il fratello della vittima e padre del bambino, Giuseppe Anastasio, aveva ucciso per errore una bambina di 12 anni e per questo ha scontato 12 anni di carcere dopo il processo a suo carico.

Figliuolo: "Presto 'Notti magiche' dei vaccini"/ "Siamo attrezzati per la terza dose"

Ultime notizie: il trionfo degli azzurri a Euro 2020

La grande cavalcata dell’Italia negli Europei si è conclusa con un successo ai calci di rigore contro i padroni di casa dell’Inghilterra, che erano passati in vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco, pareggiando con Bonucci nella ripresa. La nazionale di Roberto Mancini ha meritato il successo, con l’ex portiere del Milan, Donnarumma, che ha parato due tiri dal dischetto degli inglesi. Nella giornata di ieri tutto il gruppo azzurro, insieme a Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon, è stato ricevuto prima dal presidente Mattarella, già presente sulle tribune londinesi, e successivamente dal premier Draghi.

Alberto Genovese, sequestro da 4,3 milioni di euro/ Riesame accoglie ricorso Procura

Ultime notizie: stop alle consegne alle Regioni dei vaccini AstraZeneca e J&J

L’Italia proseguirà la sua campagna vaccinale soltanto con due vaccini, Pfizer e Moderna. Infatti molte regioni non usano quasi più sia AstraZeneca che J&J, che ora non saranno più consegnati alle varie regioni proprio a causa dell’inutilizzo, almeno fino alla metà di agosto. Le mancate consegne non sono quindi collegate a mancate disponibilità di dosi, ma proprio al mancato utilizzo. Tra le varie regioni l’Emilia Romagna ha chiesto al governo centrale di poterne restituire un certo numero di dosi. Da parte della struttura centralizzata è stato reso noto che chi ha necessità di questi due vaccini può comunque richiederne la consegna.

Ultime notizie: manifestazioni di protesta a Cuba

Migliaia di persone sono scese in piazza a Cuba per protestare contro la dittatura. Si tratta delle manifestazioni più cruente da quando l’isola è sotto il regime che ora vede come presidente Miguel Diaz Canel, che dal canto suo ha rivolto un appello a tutti i rivoluzionari affinché scendano in strada per contrastare i manifestanti che stanno animando la protesta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA