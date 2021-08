ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: attentati all’aeroporto di Kabul (27 agosto)

In primo piano l’emergenza in Afghanistan, dove la situazione si aggrava di ora in ora. Nel pomeriggio si sono verificati due gravissimi attentati all’aeroporto di Kabul, che hanno provocato almeno 60 morti, tra i quali 10 marines americani e molti bambini. Entrambi gli attacchi suicidi sono stati rivendicati dall’ Isis e ora si temono nuovi attentati. In mattinata, nel tentativo di disperdere la folla, i talebani avevamo aperto il fuoco contro un C130 italiano in fase di decollo da Kabul.

Grazie alla prontezza di riflessi del pilota, una donna ufficiale che ha effettuato una manovra di emergenza, non si sono verificati danni ed il C130 ha potuto proseguire il viaggio. In questo clima di terrore i talebani hanno annunciato che la musica verrà proibita in Afghanistan in quanto contraria alla religione islamica. Si rischia così di tornare indietro agli anni Novanta, quando musica, televisione e cinema erano severamente vietati nel paese.

ULTIME NOTIZIE COVID, SALE TASSO DI POSITIVITA’ IN ITALIA

Sul fronte della pandemia si sono registrati 7.221 nuovi positivi e 43 decessi, a fronte dei 7.548 nuovi contagi e 59 morti di mercoledì. Il tasso di positività si attesta al 3.27%. Nei prossimi giorni è prevista la riunione del Cts, che valuterà se estendere la durata del Green Pass dagli attuali 9 mesi a 12 mesi, come richiesto dal Ministero della Salute. Intanto la Sicilia tornerà in zona gialla da Lunedì.

ULTIME NOTIZIE, LE LINEE GUIDA PER L’ANNO SCOLASTICO

A poco più di due settimane dall’inizio delle lezioni il Ministro dell’Istruzione Bianchi si dichiara pronto ad affrontare il nuovo anno scolastico. Assicura che non verranno imposte quarantene generalizzate e che si valuteranno caso per caso le eventuali criticità che dovessero verificarsi con docenti e studenti. Bianchi conferma che il 90% del personale scolastico ha completato il ciclo vaccinale.

ULTIME NOTIZIE, LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CANE

Si è celebrato giovedì l’International Dog Day, cioè la giornata internazionale del cane, dedicata al migliore amico dell’uomo. Si calcola che nel 2020 oltre 3 milioni e mezzo di italiani abbiano adottato un cane per superare l’isolamento e lo stress dovuto alla pandemia, ricevendo amore incondizionato da un fedele amico a 4 zampe. Oltre che celebrare i cani il Dog Day punta anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno dell’abbandono, purtroppo ancora troppo diffuso ovunque nel mondo.

ULTIME NOTIZIE CHAMPIONS LEAGUE, IL SORTEGGIO DELLE ITALIANE

Sono stati effettuati a Istanbul i sorteggi per determinare i gironi della prossima Champions League: l’Inter affronterà nuovamente Real Madrid e Shaktar, l’Atalanta sarà impegnata contro Manchester United e Villareal mentre per il Milan si apre un girone di ferro, in cui si scontreranno Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

