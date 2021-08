Diretta Sorteggio Champions League 2021-2022: i gironi/ Streaming video e tv: fasce, calendario e date

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: I GIRONI

Il sorteggio Champions League per i gironi dell’edizione 2021-2022 della massima competizione europea per club si terrà in diretta da Istanbul alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, giovedì 26 agosto 2021. In Turchia dunque si deciderà la composizione di tutti i gironi, l’appuntamento con il sorteggio Champions League è sempre affascinante e pure di notevole importanza, perché nonostante la divisione in fasce di merito delle 32 squadre partecipanti ci possono essere differenze di valore anche notevoli e di conseguenza si può capitare in gruppi “della morte” oppure in gironi decisamente più abbordabili.

L’attesa della diretta sorteggio gironi Champions League 2021-2022 naturalmente è grande soprattutto per i tifosi di Inter, Milan, Atalanta e Juventus, che (in ordine di classifica dello scorso campionato) saranno le nostre quattro rappresentanti nella Uefa Champions League 2021-2022 e di conseguenza saranno protagoniste anche nella diretta dell’odierno sorteggio Champions League.

LE FASCE DEL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

La formula è ormai nota: le squadre per il sorteggio Champions League sono state divise in quattro fasce, tenendo conto del ranking Uefa tranne che per la prima fascia, dove troviamo le detentrici di Champions League ed Europa League 2021 più le sei squadre campioni dei principali campionati nazionali. Ogni girone sarà composto da una squadra per ciascuna fascia, con le restrizioni che derivano dall’impossibilità di giocare sfide team dello stesso Paese ed eventuali match considerati a rischio per motivi politici.

Ecco tutte le 32 squadre che parteciperanno al sorteggio gironi Champions League divise nelle 4 fasce. Le squadre italiane le troviamo distribuite nel seguente modo: l’Inter in prima fascia, alla Juventus quest’anno spetta la seconda fascia, terza per l’Atalanta mentre per il Milan dopo 8 anni di assenza dalle coppe tocca la quarta fascia.

Prima fascia: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (vincitore Champions League), INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal (vincitore Europa League)

Seconda fascia: Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Psg, Manchester United, JUVENTUS, Siviglia, Borussia Dortmund.

Terza fascia: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar, Salisburgo.

Quarta fascia: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmo, Sheriff.

COME VEDERE IL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta sorteggio Champions League 2021-2022 della fase a gironi sarà trasmessa in tv in chiaro per tutti sul Canale 20 Mediaset, poi su Eurosport e Sky Sport per i rispettivi abbonati (Eurosport anche su DAZN). La diretta streaming video sarà di conseguenza disponibile su Mediaset Play, Sky Go, Eurosport Player oltre che sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER LO STREAMING UFFICIALE UEFA

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE ITALIANE

Nella diretta sorteggio Champions League della fase a gironi 2021-2022 saranno dunque protagoniste oggi a Istanbul le quattro italiane Inter, Milan, Atalanta e Juventus. I nerazzurri di Simone Inzaghi si presenteranno al via con lo scudetto sul petto, ma anche tre eliminazioni consecutive nella fase a gironi, di conseguenza il primo obiettivo dell’Inter in questa Champions League 2021-2022 sarà quello di superare appunto i gruppi, che sono stati indigesti nel recente passato sia a Luciano Spalletti sia ad Antonio Conte. Il Milan invece torna “a casa sua” dopo un’assenza decisamente troppo lunga, dato che l’ultima partecipazione rossonera in Champions League risale addirittura al 2013-2014: cosa sapranno fare gli uomini di Stefano Pioli?

Negli ultimi anni invece la Champions League è diventata la casa della meravigliosa Atalanta di Gian Piero Gasperini: questa è la terza partecipazione consecutiva per i nerazzurri bergamaschi, che nelle prime due hanno sempre superato i gironi, raggiungendo una volta i quarti e una gli ottavi. La Dea dunque vuole continuare a stupire, mentre la Juventus ha un solo obiettivo: vincere. Stavolta i bianconeri si sono qualificati in extremis, con un quarto posto raggiunto solo all’ultima giornata dopo nove scudetti consecutivi, però Massimiliano Allegri ha già portato due volte la Juventus in finale di Champions League e adesso vorrebbe superare anche l’ultimo ostacolo.

QUANDO SI GIOCA LA CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022? IL CALENDARIO E LE DATE

Ecco quando si giocano le giornate della fase a gironi della Champions League 2021-2022

Prima giornata: 14/15 settembre

Seconda giornata: 28/29 settembre

Terza giornata: 19/20 ottobre

Quarta giornata: 2/3 novembre

Quinta giornata: 23/24 novembre

Sesta giornata: 7/8 dicembre



