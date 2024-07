Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: attentato a Mogadiscio. Trump: “Proiettile? Pensavo fosse una zanzara”

Ultime notizie. Trump: “Con Biden buona conversazione”

In una telefonata con Brett Baier di Fox News, Donald Trump ha “elogiato il presidente Biden per la telefonata” che questo gli ha fatto dopo l’attentato, definendola una “buona conversazione”. Trump, parlando poi di quanto accaduto in Pennsylvania, ha raccontato di aver sentito qualcosa che pensava essere “la più grande zanzara della sua vita” o “un calabrone che sembrava fosse nel suo orecchio”, invece era un proiettile. Il tycoon se ne sarebbe accorto solamente dopo aver guardato la sua mano, piena di sangue, prima di essere circondato dagli agenti che lo hanno prima protetto a terra e poi portato via.

Ultime notizie: attentato a Mogadiscio

A Mogadiscio, capitale della Somalia, una violenta esplosione è avvenuta in un caffè particolarmente affollato per via della partita in corso tra Spagna e Inghilterra, finale degli Europei, trasmessa in diretta dal locale, il Top Coffee. La Kaab tv spiega che si sarebbe tratto di un attentato suicida, avvenuto a poca distanza dal palazzo residenziale: i morti sarebbero almeno dieci.

Ultime notizie: bis di Alcaraz a Wimbledon

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto ieri nella finale maschile del torneo di Wimbledon battendo Nole Djokovic per 3 set a 0, conquistando in questo modo il suo quarto titolo nei tornei dello slam. Alcaraz ha dominato l’incontro vincendo i primi due set per 6 – 2 e dovendo ricorrere al tiebreak soltanto nel terzo set terminato sul 7 – 6 dopo lo scatto di orgoglio del tennista serbo. Dopo il successo Alcaraz è stato premiato dalla principessa Kate, presente in tribuna per questa finale.

Ultime notizie: è morta Shannen Doherty

Una delle attrici che avevano fatto innamorare tutto il mondo con Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, è morta a 53 anni dopo una lunga malattia che l’aveva colpita 9 anni fa, nel 2015. Il suo personaggio, quello di Brenda, era uno dei più famosi della serie che ha avuto un grandioso seguito anche in Italia. L’attrice americana aveva recitato anche in altre serie televisive come “Streghe”, ma sua popolarità era dovuta soprattutto al personaggio interpretato nella serie ambientata nella città californiana che era andata in onda a partire dal 1990, gemella di Brandon Walsh, interpretato dall’altrettanto famoso Jason Priestley. Nella serie Brenda ebbe una storia d’amore con Dylan, altro personaggio famosissimo, interpretato da Luke Perry.

Ultime notizie: Tadej Pogacar vince la seconda tappa sui Pirenei

Il Tour de France 2024 sembra ormai nettamente in mano alla maglia gialla slovena, Tadej Pogacar, che dopo il successo dell’altro ieri, si è imposto anche ieri, nella seconda tappa di montagna sui Pirenei. Lo sloveno è stato attaccato dal danese Vingeegard, ma lo ha seguito dopo lo scatto e successivamente lo ha attaccato arrivando in solitaria al traguardo di Plateau de Belle e conquistando un ulteriore vantaggio di 1 minuto e 12 secondi, con il vantaggio in classifica generale che ora arriva a superare i 3 minuti, dando quasi per chiusa la corsa a tappe francese. Lo scatto decisivo da parte dello sloveno è arrivato quando mancavano 5 chilometri al traguardo con il vantaggio della maglia gialla su quella a pois che è andato continuamente in crescendo.

Ultime notizie: la Spagna vince l’Europeo, l’Argentina la Copa America

È la Spagna la Nazionale campione d’Europa. La formazione di de la Fuente trionfa contro l’Inghilterra, battendola 2-1 nei tempi regolamentari. Succede tutto nel secondo tempo, al 47’, quando Nico Williams su un’ottima imbucata del 17enne Yamal mette a segno il gol che apre le marcature. Per quasi mezz’ora gli inglesi non riescono a rispondere ma un palmo di Palmer al 73’ riapre la gara che sul finale sembrava ormai diretta ai supplementari, prima della rete, un po’ a sorpresa, di Oyarzabal: un gol che ha regalato a tutta la Spagna l’immensa gioia di tornare sul tetto d’Europa dopo 12 anni. Nella notte si è giocata anche la finale di Copa America tra Argentina e Colombia, cominciata con oltre un’ora di ritardo per via di alcuni disordini avvenuti vicino allo stadio. Dopo 90 minuti senza reti, a decidere il match al 112’ è Lautaro Martinez, che consegna così la vittoria all’Albiceleste.

