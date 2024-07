Joe Biden: “Ho offerto a Donald Trump il livello massimo di protezione”/ “FBI non sa ancora il movente”

Per la seconda volta nell’arco di appena 24 ore il presidente statunitense Joe Biden è intervenuto in un (breve) discorso davanti alla nazione nel quale è tornato a parlare del tema più scottante delle ultime ore: l’attentato di ieri sera ai danni di Donald Trump. Come aveva già anticipato, ha ribadito che nella serata di ieri ha sentito telefonicamente il leader Repubblicano in una “conversazione breve ma piacevole” in cui gli ha confermato che “sta bene e si sta riprendendo“; mentre questa sera Joe Biden ci ha tenuto a precisare anche che “io e Jill rivolgiamo le nostre preghiere a lui e alla sua famiglia”, oltre che ai familiari “della vittima uccisa” nella sparatoria.

Soffermandosi su quest’ultimo, il presidente l’ha descritto come “un padre [che] stava proteggendo la sua famiglia dai proiettili”, con la certezza che “Dio lo ama” e la speranza che sia loro che altre due persone ferite “si riprendano completamente”. Nel suo breve discorso poi Joe Biden ha ribadito quando detto ieri sera dopo l’attentato a Trump; ovvero che “in America non c’è posto per [nessun] tipo di violenza. Un attentato è contrario a tutto ciò che rappresentiamo come nazione [e] non possiamo permettere che questo accada”.

Joe Biden: “Ho avviato un’indagine indipendente su quanto accaduto a Trump”

Poco dopo Joe Biden ha anche confermato che l’FBI sta indagando sull’attentato a Trump e dicendosi certo che “l’indagine sarà rapida e approfondita” ha invitato tutti gli ascoltatori a “non fare ipotesi sulle motivazioni [del killer Thomas Matthew Crooks] o sulle sue affiliazioni” fino a quando gli inquirenti non avranno ricostruito il quadro completo. “Mentre l’indagine prosegue – ha continuato il presidente Joe Biden, affiancato dalla sua vice Harris – ho detto ai Servizi Segreti di fornire a Donald Trump ogni risorsa, capacità e misura di protezione necessaria per garantire la [sua] sicurezza”.

Similmente, “ho dato ordine al capo dei Servizi di rivedere tutte le misure di sicurezza per la Convention Repubblicana che inizierà domani [e] ho ordinato una revisione indipendente della sicurezza al comizio di ieri per capire esattamente cosa sia successo”. Promettendo di tornare in serata con ulteriori aggiornamenti sull’attentato a Trump, Joe Biden ha invitato tutti gli americani “a unirsi come una sola nazione per dimostrare chi siamo” e non permettere a nessuno dei nemici nazionali di far venir meno “l’unità: l’obiettivo più sfuggente di tutti“.











