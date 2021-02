Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attesa per indice Rt e monitoraggio Iss (19 Febbraio)

I dati di ieri relativi all’epidemia da Coronavirus parlano di 13.762 nuovi contagi a fronte di 288,458 tamponi effettuati, con il rapporto di positività che torna al 4,8%. In calo rispetto a mercoledì invece i decessi, oggi 347. I guariti o dimessi sono oggi 17.771 e questo fa calare ulteriormente il numero dei positivi che scende a 384,501. Con i decessi odierni il numero totale da inizio pandemia è di 94.887. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva oggi sono 2 in più rispetto a mercoledì, mentre nei reparti ordinari continua la discesa in atto da giorni con – 311 ed un totale di ricoverati che scende sotto la soglia dei 18mila, con 17,963. Dal punto di vista dei contagi per regione il numero maggiore riguarda la Lombardia, con 2.540, poi Campania con 1.573, Emilia Romagna con 1.565, Veneto con 1.042 e Lazio con 1.025.

Ultime notizie, La situazione nelle varie regioni

Si conosceranno oggi le decisioni del Ministero della Salute riguardo ai colori delle varie regioni per la settimana prossima per il contenimento del Coronavirus, ma le anticipazioni di alcuni governatori delineano il possibile passaggio all’arancione sia per l’Emilia Romagna che per le Marche, mentre l’Abruzzo potrebbe passare al rosso. L’Umbria rimane in una situazione molto complicata con l’occupazione dei posti in terapia intensiva che ha raggiunto il 59%. Possibile la zona bianca per la Valle d’Aosta, che sarebbe così la prima regione italiana a vedere tolti tutti i divieti. C’è ottimismo invece per quanto riguarda i numeri sia in Piemonte che nel Lazio e in Friuli Venezia Giulia.

Ultime notizie, Il Tribunale di Bolzano ha assolto Alex, Schwazer

Il marciatore italiano Alex Schwarzer è stato assolto dal Tribunale di Bolzano d’accusa di doping relativa ai fatti del 2016. Secondo il Gip che ha disposto l’archiviazione, i campioni di urina del campione azzurro furono alterati. Dopo questa decisione, il marciatore ha dichiarato che è stata fatta giustizia ed ora potrà ricorrere contro la squalifica che gli era stata comminata sino al 2024, presso la Corte Federale Svizzera. La squalifica era stata inflitta dal Tas di Losanna.

Ultime notizie, Espulsi 15 senatori del M5S

I 15 senatori del Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al governo Draghi sono stati espulsi dal partito. Chi non si è recato al Senato oppure è andato via al momento della votazione riceverà dunque una lettera da parte dei probiviri con il provvedimento, ma potrebbe anche essere successivamente graziato. Anche alcuni deputati hanno preannunciato il voto contrario alla Camera.

Ultime notizie, Le crisi nel mondo del lavoro

Mentre il governo sta ottenendo la fiducia dal parlamento, sono già in fase di studio i problemi relativi alla perdita di posti di lavoro e la prima grana che si trova ad affrontare è quella dei lavoratori della Whirpool con una delegazione composta da 140 operai che ha già protestato al Mise. Intanto il ministro Giorgetti ha convocato per venerdì una riunione con i sindacati e con i commissari nella quale si discuterà dell’ex Ilva di Taranto, dopo che i giudici del TAR di Lecce hanno decretato lo spegnimento degli impianti. Le crisi provocate dall’epidemia di Coronavirus sono più di cento e si deve anche fare i conti con la prossima scadenza degli ammortizzatori sociali.

