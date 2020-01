Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, barca in avaria con 39 migranti (18 gennaio)

All’alba un’imbarcazione con a bordo 39 migranti ha avuto un’avaria al largo della costa libica. La nave Ocean Viking ha prestato soccorso ed è stata in grado di gestire un tale numero di persone. Circa un quarto dei migranti soccorsi, fra l’altro, alcuni minori senza genitori, ha chiesto asilo. A diffondere questa notizia è stato Sos Mediterranee tramite Twitter. Alcuni canotti sarebbero stati invece bloccati dalla guardia costiera libica e portati indietro. L’operazione di salvataggio è stata complessa a causa del mare mosso e delle forti raffiche di vento. Tutti i migranti sono stati portati in salvo. Molti migrati hanno avuto bisogno di particolari attenzioni.

Ultime notizie, 11 militari Usa in ospedale

In seguito all’attacco dell’Iran contro una postazione militare irachena di Al Asad, che accoglie i soldati americani, tra il 7 e l’8 gennaio, 11 militari USA sono stati trasportati in ospedale a causa di un’alterazione delle funzioni cerebrali. A riferire la notizia è stato il capitano Bill Urban ad un’emittente televisiva statunitense. Otto militari sono stati ricoverati presso Landstuhl Regional Medical Center in Germania. Tre soldati a Camp Arifjan, in Kuwait. Il regolamento militare prevede che tutti i militari su di un luogo di una deflagrazione debbano essere sottoposti a “screening per lesioni cerebrali traumatiche”. In casi più gravi i pazienti devono passare ad un livello di assistenza più alto. Dopo i rituali accertamenti ed in caso di idoneità, come ribadito dal Dipartimento della Difesa, i soldati potranno ritornare in Iraq.

Ultime notizie, Fiat trattative in Cina

Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha aperto una trattativa con il gruppo Foxconn per la costituzione e produzione in Cina di veicoli elettrici a batteria. La FCA si occuperà di costruire l’auto mentre la società Hon Hai-Foxconn curerà la parte elettronica. I due colossi stanno per stipulare un atto preliminare che disciplinerà i dettagli dell’accordo. L’atto definitivo potrà perfezionarsi nei prossimi mesi. Attualmente non si hanno certezze in ordine al raggiungimento di tale accordo, né i tempi di realizzazione.

In Australia è il secondo giorno che piove. Nonostante ciò, in questo Stato ci sono numerose aree che stanno bruciando ancora. Almeno si contano una quarantina di incendi pericolosi. Il bilancio della tragedia è devastante: milioni di animali e 30 persone, tra civili e vigili del fuoco, sono morti e migliaia di abitazioni sono andate distrutte. Sull’isola dei Canguri persiste la siccità e questo aspetto preoccupa molto la protezione civile australiana per la presenza di diverse riserve naturali. La situazione non appare bella per il parco nazionale per la presenza di incendi.

Ultime notizie, torna la Serie A

Chiusa la settimana di Coppa Italia si torna in campo con la Serie A. La prima delle big a scendere in campo è la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da ben 10 vittorie di fila. I biancocelesti ospiteranno alle ore 15.00 all’Olimpico di Roma la Sampdoria di Claudio Ranieri. Alle 18.00 si gioca al Mapei Stadium dove il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronterà il Torino di Walter Mazzarri. La giornata di oggi ci regalerà anche un posticipo pieno di emozioni con il Napoli che ospiterà al San Paolo la Fiorentina. Sarà il momento di veder giocare Inter e Juventus domani rispettivamente alle 15.00 in trasferta col Lecce e in casa contro il Parma.



