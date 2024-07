Ultime notizie: Joe Biden si ritira dalle elezioni presidenziali degli Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale per un eventuale secondo mandato. Biden ha affermato che continuerà ad essere il “presidente” assolvendo i suoi doveri, sino alla scadenza del mandato, e che appoggerà la sua attuale vicepresidente Kamala Harris nel corso della convention del Partito Democratico. L’annuncio è stato dato dallo stesso Biden su “X”, aggiungendo che negli ultimi anni sono stati realizzati dei grandi progressi. La decisione di Biden è arrivata anche per le grandi pressioni che sono state fatte negli ultimi tempi da parte di una buona fetta dell’elettorato democratico statunitense. Dopo questa comunicazione, il candidato dei repubblicani, Trump, ha dichiarato che la Harris sarò un avversario battibile più facilmente rispetto a Biden.

Ultime notizie: uomo inghiottito dalle sabbie mobili

Gabriele Zolezzi, uomo scomparso sabato, è stato con ogni probabilità inghiottito dalle sabbie mobili nel lago di Giacopiane, bacino artificiale nel Comune di Borzonasca, nell’entroterra genovese. Il corpo del 38enne è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo ore di ricerche. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, prima di uscire dall’acqua del laghetto artificiale, si sarebbe avvicinato alla zona proibita della melma, per venire presto risucchiato.

Ultime notizie: primo successo in formula Uno per Oscar Piastri

Nella doppietta McLaren nel GP disputato sul circuito dell’Hungaroring, il successo è andato a Oscar Piastri che sale così per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. Il suo compagno di squadra Norris, che era partito dalla pole position, è arrivato secondo e questo gli ha consentito di accorciare le distanze del leader del mondiale Verstappen, arrivato quinto al traguardo, anche dopo Hamilton su Mercedes e Leclerc su Ferrari e precedendo l’altro ferrarista, Sainz, che ha conquistato il sesto posto. Nella classifica del mondiale ora il pilota olandese guida con 255 punti, ma Norris si è avvicinato a quota 171. Verstappen ha avuto anche un litigio con il suo box nel finale.

Ultime notizie: Berrettini vince il suo secondo torneo nel 2024

Con il trionfo in finale ottenuto per 2 set a 0 in un’ora esatta di gioco, Matteo Berrettini conferma di essere tornato in forma e vince il secondo torneo stagionale dopo il successo di Marrachek. Il suo avversario in questa finale, il francese Quentin Halys, ha retto sino al 3 pari nel primo set, poi dopo il break ottenuto dal tennista italiano è crollato perdendo anche il secondo set per 6-1. Per Berrettini si tratta del secondo successo sulla terra rossa di Gstaad, dopo quello di 6 anni fa nel 2018. Quello in terra svizzera è il nono successo di Berrettini in un torneo ATP in carriera.

Ultime notizie: aggredito a Torino da militanti fascisti il giornalista Andrea Joly

Nella serata di sabato un cronista del quotidiano La Stampa, è stato aggredito a Torino da un gruppo di militanti di estrema destra. L’episodio è avvenuto in Via Cellini nei pressi di un circolo, l’Asso di Bastoni, normalmente frequentato da estremisti di destra. Dopo aver chiesto al giornalista di consegnare il proprio smartphone, il gruppetto di estremisti ha minacciato ed aggredito Andrea Joly, colpendolo anche con dei calci. Una situazione che ha costretto il giornalista a recarsi in ospedale per essere medicato. Le reazioni sono state immediate sia da parte della stampa che di vari gruppi politici, così come da parte di amministratori pubblici sia a livello regionale che comunale, con il sindaco che ha definito l’aggressione come un “episodio vile ed intollerabile”.

Ultime notizie: Pogacar conquista anche la cronometro finale del Tour de France

Il Tour de France si è concluso con un altro successo dei Tadej Pogacar. Il corridore sloveno ha onorato ancora una volta l’edizione 2024 della corsa a tappe francese vincendo anche la cronometro finale a mani basse, infliggendo pesanti distacchi ai suoi diretti avversari. La maglia gialla non ha assolutamente lasciato niente agli altri corridoriimponendosi netteamente come del resto aveva fatto nelle tappe precedenti. La cronometro finale si è svolta con partenza da Monaco e arrivo a Nizza. Pogacar conquista l’accoppiata Giro – Tour, 26 anni dopo Pantani.