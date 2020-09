ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Bonaccini riapre gli stadi in Emilia (19 settembre)

ULTIME NOTIZIE, BONACCINI RIAPRE GLI STADI IN EMILIA ROMAGNA

Con la ripartenza del campionato di serie A, il governatore dell’Emilia Romagna ha deciso di dare spazio agli spettatori negli stadi della sua regione. Bonaccini ha infatti emesso una ordinanza in deroga alle disposizioni nazionali, che permetterà di avere sugli spalti 1000 spettatori sia nelle partite tra Parma e Napoli che tra Sassuolo e Cagliari, che si giocherà a Reggio Emilia. Con questa deroga sarà possibile anche assistere alla gara di Formula 1 che si disputerà sul circuito di Imola, con l’ammissione di 13mila persone. Queste aperture sono naturalmente condizionate ad un piano che gli organizzatori devono presentare per ottemperare a quelle che sono le misure di sicurezza previste contro il Coronavirus.

ULTIME NOTIZIE, ELEZIONI REGIONALI, STOP A CAMPAGNA ELETTORALE

In vista delle elezioni regionali ed amministrative e del referendum sul taglio dei parlamentari, oggi i principali leader delle varie parti politiche hanno chiuso la campagna elettorale. Il centrodestra ha puntato particolarmente con la sfida in Toscana dove la sinistra schiera Giani mentre il centro destra la leghista Ceccardi. Anche Silvio Berlusconi ha speso parole in vista del voto confidando che gli italiani confermino il centrodestra come parte maggioritaria nel paese. Ultimi appelli anche per i sostenitori del “sì” e del “no” al referendum confermativo, ma la grande battaglia si è giocata sulle elezioni regionali.

ULTIME NOTIZIE, I FUNERALI DI DON ROBERTO MALGESINI

Si sono svolti nella giornata di oggi, alle 17.00, i funerali di don Roberto Malgesini. Centinaia di persone hanno assistito alle esequie che si sono svolte a Regoledo, una località della provincia di Sondrio dove il prete ucciso martedì scorso era nato. Presenti i suoi familiari e tante persone che hanno voluto porgere l’ultimo saluto a quello che era conosciuto come “il prete degli ultimi“.

ULTIME NOTIZIE, OLTRE 10MILA CONTAGI, FRANCIA VERSO NUOVO LOCKDOWN?

La situazione francese sta diventando sempre più grave. Oggi i nuovi contagi sono stati oltre 10mila e anche il numero delle persone che sono presenti negli ospedali sta continuamente salendo. Questo preoccupa la sanità francese e l’OMS e si stano predisponendo misure sempre più stringenti per cercare di evitare l’aumento dei contagi.