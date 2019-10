ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: CdM per la manovra economica (1 ottobre 2019)

È in corso in queste ore, e i lavori si stanno protraendo più del previsto, il consiglio dei ministri che definirà la manovra economica che interesserà a breve l’Italia. Il premier Conte afferma che l’iva non aumenterà, sembra infatti che siano stati trovati i ventitrè miliardi di euro utili a garantire il blocco dell’aumento dell’iva a salvaguardia di tutti gli italiani. Proprio sull’iva si sta valutando la possibilità di abbassare quella su generi di prima necessità e sulle bollette dell’energia elettrica. Una novità importante è quella riferita all’ipotesi di restituire il 19% della spesa, oltre i 2.500 euro, sostenuta con carte elettroniche.

Tra le altre tematiche importanti la conferma del reddito di cittadinanza, una probabile modifica della quota 100, la pensione di garanzia per i giovani. Tra le altre priorità la volontà di diminuire il cuneo fiscale a tutto appannaggio dei lavoratori che dovrebbero poter vedere un aumento della retribuzione in busta paga fronte di una diminuzione delle tasse.

Ultime notizie, la minaccia sul costo del petrolio

Minaccia da parte del principe saudita relativamente al costo del petrolio. La sua volontà è che il mondo faccia un’azione forte e decisa per scoraggiare l’Iran, pena l’interruzione delle forniture di petrolio e la promessa di aumentare esponenzialmente i prezzi dello stesso. La situazione tra i due paesi è particolarmente tesa, soprattutto a seguito dell’attacco alle raffinerie arabe avvenuto con l’ausilio dei droni.

Ultime notizie, Rudy Guede in semilibertà

Rudy Guede, accusato di essere responsabile dell’omicidio di Meredith Kercher e condannato a sedici anni, ha ottenuto la semilibertà. Il ragazzo, per alcune ore al giorno, potrà allontanarsi dal carcere per poter recarsi presso il Centro Studi Criminologici di Viterbo, dove collaborerà nei prossimi mesi. Nonostante i tentativi, a Rudy non è stato concesso l’affidamento ai servizi sociali.

Ultime notizie Planpincieux: il ghiacciaio sul Monte Bianco accelera il suo slittamento

La situazione per uno dei più importanti ghiacciai del Monte Bianco si fa sempre più preoccupante. Infatti, complice il progressivo aumento delle temperature e il surriscaldamento globale, il ghiacciaio si è spaccato in due e, la porzione più piccola, avanza di una sessantina di centimetri al giorno, procedendo verso valle. Il secondo blocco avanza ad una velocità indubbiamente più lenta, ma la portata, il peso e le dimensioni sono sicuramente più considerevoli.

Ultime notizie, l’amore per il fatto in casa

Pasta, conserve, marmellate fatte in casa sono diventate una vera a propria prelibatezza che nasce non solo dalla passione per la cucina, ma anche dalla voglia di mangiare meglio e più sano. Le statistiche dicono che gli italiani stanno riscoprendo il gusto del fai da te in cucina, associando il benessere del mangiar sano alla passione culinaria.

Ultime notizie, Renato Zero festeggia il suo compleanno con un nuovo disco

I sorcini non hanno che da essere felicissimi, infatti in occasione del compleanno del loro idolo, sarà lui a fare un regalo a loro. È in uscita il suo nuovo disco Zero & Follia che conferma essere un connubio perfetto della sua personalità: da una parte Renato e dall’altra il folle. A seguire è già in programma un tour promozionale per il disco, con tantissime date già sold out.