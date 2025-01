Le ultime notizie sulla liberazione della giornalista Cecilia Sala. Dopo giorni di trattative e mediazioni nella mattinata di ieri è giunto finalmente l’esito più atteso, quello appunto della scarcerazione della giovane giornalista che si trovava nel famigerato carcere di Evin, a Teheran, dallo scorso 19 dicembre. Ha passato il Natale e il Capodanno, oltre all’Epifania, in condizioni indicibili, ma finalmente ha potuto riabbracciare nelle scorse ore i propri famigliari e il suo compagno. “Grazie al governo”, le prime parole della giovane giornalista “E a tutti quelli che mi hanno aiutato a tirarmi fuori”.

Fabio Cudicini è morto, il portiere aveva 89 anni/ Addio al Ragno Nero, vinse tutto con il Milan

La notizia della liberazione di Cecilia Sala è giunta a metà mattinata di ieri, 8 gennaio 2025, ed ovviamente ha fatto il giro del web nel giro di pochissimi minuti. A comunicarla è stato Palazzo Chigi che attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere di aver appunto permesso la liberazione della giornalista grazie ad un lavoro diplomatico e di intelligence. L’aereo con a bordo la giornalista è atterrato a Roma Ciampino alle ore 15:30 di ieri pomeriggio, e sullo stesso velivolo vi era anche Giovanni Caravelli, direttore dell’Aise, che è volato personalmente a Teheran, per accompagnare la Sala a casa. Sulla vicenda si è espressa anche Giorgia Meloni, che ha chiamato subito i genitori della giornalista per avvisarli della bella notizia.

Strage Altavilla Milicia, indagini chiuse: attesa decisione su Barreca/ Perché potrebbe non subire processo

Ultime notizie, Fedez ha una nuova fidanzata?

Fedez è stato fotografato nelle scorse ore dal settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, in compagnia di una nuova bionda. Si tratta di una nuova fiamma? Difficile dirlo fatto sta che l’artista ha passato le festività natalizie ai Caraibi assieme ad amici e genitori, e poi anche dai figli, i piccoli Leone e Vittoria.

In un locale di St. Barth il cantante sarebbe stato quindi immortalato in compagnia di una ragazza, anche se non è chiaro di chi si tratti ne tanto meno del legame con l’artista. In compagnia di Fedez vi era anche il manager Leonardo Maria Del Vecchio, grande amico proprio dell’ex marito di Chiara Ferragni, e i due hanno passato insieme Natale e Capodanno fra varie feste, cene e tanto divertimento. Fedez, nonostante gli ultimi anni sicuramente non semplici, non ha perso l’ironia, e ha ipotizzato cosa potrebbe accadergli di nefasto nel 2025 fra rissa a Sanremo, matrimonio con Rovazzi, dissing con Gerry Scotti e molto altro ancora.

Previsioni meteo: dal fine settimana torna la neve/ Da Nord a Sud temperature in forte calo (8 gennaio 2025)

Ultime notizie, Trump e la bandiera Usa sospetta

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha postato sul suo social Truth una bandiera degli Stati Uniti che comprende anche il Canada. Da giorni si parla di una possibile unione dal punto di vista economico, che gioverebbe ad entrambi i Paesi, Canada e Stati Uniti, una sorta di Unione Europea dove poter far circolare liberamente le merci.

La proposta è stata esternata dal politico O’Leary nel corso di un incontro con il futuro presidente americano nella sua residenza in Florida Mar-a-Lago: vedremo cosa accadrà, non sono da escludere novità in tal senso.

Ultime notizie, la morte di Rino Tommasi

Il famoso giornalista sportivo Rino Tommasi, grandissimo esperto e conoscitore di tennis e boxe, è morto all’età di 90 anni. Rino Tommasi è stato per anni una delle più grandi firme del giornalismo sportivo in televisione ed ha commentato sia incontri di tennis, molte volte in coppia con Gianni Clerici, e di boxe. Era conosciuto anche con il soprannome di ComputeRino. La sua morte ha messo in lutto il mondo dello sport sia italiano che internazionale, e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, tra i quali anche quello del presidente del CONI, Gianni Malagò.

Originario di Verona e grande tifoso della squadra locale di calcio era nato all’interno di una famiglia di sportivi. Nel corso della sua carriera aveva ottenuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali, come il “Tennis Writer of the Year”, che gli fu assegnato dall’Atp, e la Penna d’Oro del CONI. Nel 2012, durante le Olimpiadi di Londra è stato premiato dal Cio per la sua partecipazione come giornalista ad 11 edizioni dei giochi.

Ultime notizie, Los Angeles dichiara lo stato di emergenza per l’incendio

Le autorità della città californiana ha comunicato che la situazione legata all’incendio che ha colpito Los Angeles, stanno peggiorando. Fino a questo momento è stata predisposta l’evacuazione di circa 100mila persone ed è stato dichiarato lo stato di emergenza, che interessa la zona di Eaton. A fronteggiare gli incendi che sono resi molto difficili da spegnere a causa del forte vento e della siccità, sono stati schierati più di 1400 vigili del fuoco.

I quartieri dove i roghi hanno raggiunto la massima pericolosità sono quelli di Sylmar, Palm Paradises e Tamarack. L’evacuazione ha coinvolto anche il laboratorio della Nasa che si trova nella zona di La Cañada Flintridge. Nel corso della giornata sono stati comunicati gli effetti dell’incendio, con più di 5700 acri di terreno bruciati. Intanto il procuratore della California ha parlato di un rischio di speculazione sui prezzi nel periodo dell’emergenza.