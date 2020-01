Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: “Cellulare può causare tumore” (14 gennaio 2020)

Paura ieri a Napoli: intorno alle 7.50 un treno, con a bordo molti passeggeri, mentre stava attraversando il binario 1, si è scontrato con un altro, senza passeggeri, all’uscita del deposito della stazione di Piscinola. Il secondo treno proveniva dal binario 2. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Tutta la linea 1 è stata bloccata per l’intera giornata. Lo scontro tra i due mezzi ha danneggiato tre porte del convoglio. Molti feriti, in modo non grave, sono stati trasportati presso gli ospedali limitrofi. Un macchinista ha riportato un forte trauma cranico da schiacciamento ed è stato immediatamente trasportato presso l’Ospedale Caldarelli. Un’altra passeggera in gravi condizioni si trova presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il treno, partito dal binario 2, non avrebbe rispettato il segnale di stop.

La Corte d’appello di Torino conferma la sentenza del Tribunale Civile di primo grado. Un dipendente della Telecom Italia S.p.a., ammalato di neurinoma del nervo acustico per l’uso prolungato del cellulare durante la propria attività lavorativa, aveva chiamato in causa l’Inail per ottenere un risarcimento danni. La sentenza di primo grado ha dato ragione alla parte attrice. Il convenuto doveva corrispondere una rendita vitalizia da infortunio sul lavoro. La parte convenuta, proposto ricorso in Appello, è stata nuovamente condannata alla riofusione dei danni fisici. Secondo i magistrati, dopo aver raccolto le prove prodotte dal dipendente Roberto Romeo, c’era il nesso di causa tra le lesioni riportante e l’uso costante del cellulare. Secondo gli avvocati di Romeo si tratta di una sentenza storica. Al termine della causa di secondo grado la vittima ha rilasciato ai giornalisti la seguente dichiarazione: “Sulle scatole dei cellulari bisognerebbe scrivere.Se non usato correttamente, nuoce gravemente alla salute”.

Ultime notizie, Filippine: vulcano Taal erutta mentre si sposano

La celebrazione di matrimonio tra Chino e Kat Palomar è stata interrotta dall’eruzione del vulcano Taal, a sud di Manila. Gli sposi hanno scambiato gli anelli nuziali sotto l’immensa nube di fumo. Il vulcano ha incominciato a far oscillare tutta l’isola dal 12 gennaio 2020. Le autorità competenti hanno fatto evacuare immediatamente tutti gli abitanti per un raggio di 18 km dal vulcano. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha elevato il livello di allerta a cinque. Tradotto in altre parole, il vulcano potrebbe esplodere da un momento all’altro o a giorni. Il vulcano Taal, pur non avendo una grossa dimensione, è considerato uno dei più pericolosi del pianeta. In caso di violenta esplosione le ceneri potrebbero interessare tutta l’isola.

Gli avvocati hanno comunicato al magistrato che i due fratelli Muccino, Gabriele e Silvio, avrebbero trovato un accordo bonario. La querela era stata presentata in seguito ad alcune affermazioni del fratello Silvio nel 2016. L’intesa bonaria è stata ottenuta durante la prima udienza.



